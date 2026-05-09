Hoy, sábado, todos a Laviana: música, la Vuelta Femenina a España y juegos tradicionales para disfrutar del fin de semana

Se avecina un día para el recuerdo en la cuenca del Nalón. A partir de las 10.30 horas, Laviana acogerá la salida de la etapa reina de la Vuelta Femenina a España, que transcurre desde Pola de Laviana al Angliru. Posteriormente, se celebrará en el concejo la concentración anual de la Federación de Asociaciones de Mayores de Asturias, que constará de múltiples actividades dirigidas para todos los públicos que se desarrollarán en el entorno de la Avenida.

Julio García, alcalde de Laviana / Cedida a LNE

A mediodía tendrá lugar un acto institucional presentado por Miguel Anxel Montenegro y Esther Fonseca. En él, intervendrán distintas personalidades: Julio García, alcalde de Laviana; Cesáreo Marqués Valle, presidente de FAMPA; y Adrián Barbón Rodríguez, presidente del Principado de Asturias. A continuación, se descubrirá la placa conmemorativa junto al "Hogar del Pensionista", Centro Social de Personas Mayores de Laviana.

Gaiteros del carbón / Cedida a LNE

A lo largo del día, se llevarán a cabo distintas visitas a los stands que ubicados en la Avenida. Allí se producirán exhibiciones, juegos tradicionales y otras actividades que nadie se puede perder. Entre las 14.00 y las 16.00 horas se podrá comer en una carpa ubicada en el Parque, donde habrá servicio de pulpería.

Por la tarde, desde las 16.00 horas y hasta las 17.30, un bingo musical, amenizado por Astur DJ Laviana, será uno de los principales alicientes. Después, los Acordeones de Villoria serán los animadores de un increíble baile que terminará cerca de las 19.00 horas. Será entonces cuando el Mariachi Hispanoamérica coja el testigo, antes de que el broche final lo ponga un concierto de Nuberu, a partir de las 21.00 horas.

Mariachi Hispanoamérica / Cedida a LNE

Por si fuera poco, el tren turístico de Laviana realizará una visita teatralizada al concejo, acompañado por personajes de La Aldea Perdida, cada 35 minutos. La salida será desde el intercambiador.

Día de las personas mayores en Laviana / Cedida a LNE

Con estos ingredientes, Laviana se prepara para vivir una jornada inolvidable. A buen seguro serán muchos los que visiten el concejo durante el día de hoy. Ni que decir tiene que no se arrepentirán.