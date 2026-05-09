Miles de personas marchan por Oviedo en defensa del asturiano: "¡Oficialidá ya!"

Una riada de personas, representantes políticos del ámbito de las izquierdas, sindicatos, colectivos asturianistas y profesionales, y gentes de la cultura se han manifestado este sábado por el centro de Oviedo, en el marco de la Selmana de les Lletres, reclamando la oficialidad del asturiano y del eonaviego. Según las estimaciones de la Policía Nacional unas cuatro mil personas salieron desde la Estación del Norte este mediodía, por la calle Uría, en la marcha unitaria organizada por la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana. En un lugar destacado, casi en cabeza de la manifestación, la Asociación de Docentes d’Asturianu y Eonaviego (ADAE) y su reivindicación del reconocimiento de su especialidad.

Manifestación por la oficialidad del asturiano / Mario Canteli

El portavoz de la Xunta pola Defensa de la Llingua, Xosé Candel, manifestó al inicio de la movilización por el centro de Oviedo que la oficialidad es la “única vía” para poner fin a “la injusticia” en la que se mantienen las lenguas asturianas, pidió al PSOE que haga un esfuerzo y “arrastre a la derecha más razonable” al debate y la aceptación de la oficialidad y criticó al presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo, por ofrecer “mimos” a la llingua cuando lo que se reclama son derechos, y acusó al PP de comportarse “como un maltratador” con el asturiano.

El mensaje fue rotundo y se repitió en la lectura del manifiesto, al final de la marcha: “No nos vamos a rendir jamás. No vamos a dejar nunca de reclamar la oficialidad y un futuro digno para las lenguas de Asturias”.

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, subrayó que la oficialidad es un compromiso "irrenunciable" del Gobierno del Principado y consideró “muy decepcionante” que el líder del PP en Asturias cierre la puerta a la oficialidad.

El portavoz de Convocatoria por Asturies-IU, socio del Gobierno, Xabel Vegas, también reclamó para las lenguas asturianas “el reconocimiento legal que merecen”.

Noticias relacionadas

Tras la pancarta de Podemos, junto a la directiva regional, avanzó la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que opinó que el Ejecutivo asturiano “podría hacer muchísimo más para proteger el asturiano, y no se está haciendo”.