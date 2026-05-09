La multinacional con 400 empleos en Asturias que se dividirá en dos empresas a partir de octubre

La multinacional estadounidense Corteva, que salió del tronco de DuPont y cuenta con 400 trabajadores en el complejo industrial del valle de Tamón, en Carreño, se ramificará en dos compañías independientes a partir del próximo mes de octubre. Por un lado estará el negocio de protección de cultivos, que mantendrá el nombre de Corteva, y por otro lado el negocio de semillas, incluida la marca Pioneer. Esta segunda rama empresarial pasará a denominarse Vylor, según ha anunciado la multinacional esta semana.

Las empresas del complejo del valle de Tamón / .

La división afectará de lleno a Asturias, donde la compañía cuenta con una fábrica de fitosanitarios donde se producen ingredientes activos para algunos de los fungicidas más comercializados por Corteva en Europa, y un centro de excelencia de servicios europeo con profesionales de 16 nacionalidades en puestos de finanzas, recursos humanos o compras. Este último centro da respaldo a todas las divisiones de la multinacional, por lo que la separación puede tener notables efectos. No obstante, fuentes de Corteva en España señalaron que aún no se conoce el impacto que tendrá en Asturias la división, que será efectiva a partir del 1 de octubre.

En España, Corteva cuenta con cerca de 500 trabajadores, de los 400 están en Asturias. La compañía también tiene en España un centro tecnológico de investigación orientado al cultivo del girasol. Está en La Rinconada (Sevilla), donde también está la sede de la multinacional en España.

Corteva, con presencia actual en 140 países, nació en 2019 como escisión de la multinacional estadounidense DuPont. Se formó con el negocio de tecnología agrícola de DuPont, que diez años antes había adquirido la compañía de semillas Pioneer. Con la escisión de 2019, la planta de fitosanitarios de DuPont en el valle de Tamón pasó a Corteva y esta compañía estableció en el mismo emplazamiento de Carreño un centro europeo de servicios a semejanza del que ya tenía allí DuPont. Una maniobra similar a la que han hecho otras compañías que han salido del tronco de DuPont o han adquirido alguno de sus negocios, como es el caso de Axalta, la antigua división de pinturas de DuPont; Arclin, que se quedó con el negocio de fibras aramidas, o Qnity, la antigua división de electrónica

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En octubre del pasado año Corteva anunció su división en dos compañías independientes que cotizarán en Bolsa y esta semana presentó Vylor. "Desde la seguridad alimentaria hasta la seguridad energética, impulsada por tecnología de vanguardia, germoplasma de élite y una cartera de productos avanzados, Vylor estará en una posición privilegiada para ayudar a resolver algunos de los desafíos más complejos del mundo", señaló Chuck Magro, futuro director ejecutivo de Vylor.