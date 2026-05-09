El Principado, condenado a pagar 122.370 euros a la empresa Uría Ingeniería
El juez falla a favor de la compañía en una disputa por la obra de la Residencia Mixta de Gijón
La red de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), dependiente del Principado, ha sido condenada a pagar 122.370,97 euros, más los intereses de demora y las costas judiciales, a la empresa de instalaciones energéticas Uría Ingeniería por una disputa relacionada con unas obras en la Residencia Mixta de Gijón.
En una sentencia del 23 de marzo, el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 3 de Oviedo ha dado la razón a Uría en su reclamación de que el ERA le abonara dos facturas pendientes de las obras realizadas en 2024 para reformar las calderas y sustituir las válvulas del millar de radiadores de la residencia.
El ERA se negó a abonar esas certificaciones por considerar que Uría había incumplido parte del contrato al no limpiar las tuberías del sistema calefactor, en estado muy deteriorado. Uría argumentó que esa labor no estaba incluida en el proyecto al tratarse de una tarea de mantenimiento y no de obra nueva.
El juez afirma que la posición del ERA "carece de base fáctica y jurídica suficiente" y que en el proceso "ha mantenido una resistencia infundada frente a una reclamación legítima y documentada". La sentencia sostiene que Uría "cumplió su prestación esencial" y que "la falta de abono de las certificaciones pendientes constituye una inactividad ilegal y contraria al ordenamiento jurídico".
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