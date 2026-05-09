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La ruta de Protos sorprende con una manga enfriadora para todos los comensales que pidan una botella

Los restaurantes que se suman a la iniciativa ofrecen vinos elegantes y exquisitos elaborados con mimo en las bodegas de la casa, ubicadas en la Ribera del Duero

A la izquierda, Bodegas Protos, de Rogers, en Peñafiel (Valladolid). Junto a estas líneas, Protos 3º año. | | LNE

A la izquierda, Bodegas Protos, de Rogers, en Peñafiel (Valladolid). Junto a estas líneas, Protos 3º año. | | LNE

R. S.

Durante las próximas semanas, diversos restaurantes de Asturias se suman a La Ruta de Protos, una experiencia pensada para los amantes del buen vino. Todos los comensales que visiten uno de los restaurantes participantes y pidan una botella de Protos 3º año, recibirán de regalo una manga enfriadora, un accesorio ideal para conservar el vino en perfectas condiciones de temperatura una vez abierta la botella. ¡Perfecta para seguir disfrutando de tu Protos 3º año en casa!

Además, quienes aún no hayan descubierto Protos 3º año tendrán la oportunidad de dejarse sorprender por un vino elegante y con carácter, elaborado 100% con uva Tempranillo. Destacan sus aromas a frutas maduras, junto con notas especiadas procedentes de su crianza en barrica. De estructura equilibrada y final largo, es perfecto para maridar con vegetales y carnes asadas, carpaccio, fabada, chorizo o jamón ibérico. No pierdas la oportunidad de formar parte de esta ruta exclusiva y llevarte un detalle que todo amante del vino sabrá apreciar.

Protos, del griego "Primero", es una bodega pionera que desde 1927 se ha mantenido fiel a su lema de "ser primero" como una actitud de superación constante en el día a día, estando presentes en más de 100 países. Gracias a su bodega diseñada por el prestigioso arquitecto ganador del Premio Priztker, Sir Richard Rogers, se sitúa una vez más, a la vanguardia en el panorama vitivinícola y enoturístico, convirtiéndose en la bodega más visitada de la Ribera del Duero y en la primera nacional en obtener el certificado de "marca de excelencia" por Superbrands. En 2013 fue seleccionada como "Bodega del año" por la revista estadounidense "Wine and Spirits", y desde 2022, está reconocida como una de las 50 bodegas más admiradas del mundo por el organismo internacional Drinks International.

Restaurantes participantes en la Ruta Protos 2026

OVIEDO: Casa Marmio, Doña Concha, La Gran Vía, La Oveja Negra, Llar de la Catedral, Restaurante Casa Lin, Sidrería Pigüeña y Sidrería los Arcos.

GIJON: Casa Ferino, Casa Julio, Club Maritimo Astur, El Cotarón, La Taberna del Piano, Pulperia A'caldeira, Restaurante Viñao, Sidrería Los Campinos y Tino Restaurante

NOREÑA: Villa Lucia y El Fiu Chiti

BELMONTE: La Fuyeca

ILLAS: Blimal Parrilla

AVILÉS: Casa Alvarin; La Alfarería y Vinatería Paparau

CANDÁS: Casa Repinaldo Restaurante

GOZÓN: El Tormentin, Camarote y Guernica y La Fustariega

CORVERA: Los Manjares

POLA DE ALLANDE: Casa Gayón y Meson El Casino

CANGAS DEL NARCEA: Casa Farruco

TUÑA: Casa Pipo

LANGREO: Bar L'antigua D'canor, Casa Caldillo Parrilla, El Colmado y La Cantina del Tiempo

SOTRONDIO: La Cabaña Parrilla

GRADO: Carita Morena, El Rincón De Fufo y Feudo Real

LAS REGUERAS: El tendejón de Fernando

ALTO LA MIRANDA: La Miranda Asador

LLANERA: Restaurante Peña Mea

VEGADEO: Casa Jano

NAVIA: El Galeón de Severo

VALDÉS: La Moura, Villa Blanca y Sidrería La Solarina

CANGAS DE ONÍS: El Horru Encantau Parrilla, La Casa de la fabada, La Marivuelta, El Molín De La Pedrera, San Martin Gastrobary Sidrería Vega Redonda

RIBADESELLA: Llantares De Mar

LLANES: Sidreria Casa El Rubiu

Bodegas Prowww.bodegasprotos.com www.facebook.com/bodegasprotos@bodegas_protos

Instagram:@bodegasprotosoficial

https.//www.tiktok.com/@bodegasprotos

Una botella de Protos 3º año.

Una botella de Protos 3º año. / LNE

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