La ruta de Protos sorprende con una manga enfriadora para todos los comensales que pidan una botella
Los restaurantes que se suman a la iniciativa ofrecen vinos elegantes y exquisitos elaborados con mimo en las bodegas de la casa, ubicadas en la Ribera del Duero
R. S.
Durante las próximas semanas, diversos restaurantes de Asturias se suman a La Ruta de Protos, una experiencia pensada para los amantes del buen vino. Todos los comensales que visiten uno de los restaurantes participantes y pidan una botella de Protos 3º año, recibirán de regalo una manga enfriadora, un accesorio ideal para conservar el vino en perfectas condiciones de temperatura una vez abierta la botella. ¡Perfecta para seguir disfrutando de tu Protos 3º año en casa!
Además, quienes aún no hayan descubierto Protos 3º año tendrán la oportunidad de dejarse sorprender por un vino elegante y con carácter, elaborado 100% con uva Tempranillo. Destacan sus aromas a frutas maduras, junto con notas especiadas procedentes de su crianza en barrica. De estructura equilibrada y final largo, es perfecto para maridar con vegetales y carnes asadas, carpaccio, fabada, chorizo o jamón ibérico. No pierdas la oportunidad de formar parte de esta ruta exclusiva y llevarte un detalle que todo amante del vino sabrá apreciar.
Protos, del griego "Primero", es una bodega pionera que desde 1927 se ha mantenido fiel a su lema de "ser primero" como una actitud de superación constante en el día a día, estando presentes en más de 100 países. Gracias a su bodega diseñada por el prestigioso arquitecto ganador del Premio Priztker, Sir Richard Rogers, se sitúa una vez más, a la vanguardia en el panorama vitivinícola y enoturístico, convirtiéndose en la bodega más visitada de la Ribera del Duero y en la primera nacional en obtener el certificado de "marca de excelencia" por Superbrands. En 2013 fue seleccionada como "Bodega del año" por la revista estadounidense "Wine and Spirits", y desde 2022, está reconocida como una de las 50 bodegas más admiradas del mundo por el organismo internacional Drinks International.
Restaurantes participantes en la Ruta Protos 2026
OVIEDO: Casa Marmio, Doña Concha, La Gran Vía, La Oveja Negra, Llar de la Catedral, Restaurante Casa Lin, Sidrería Pigüeña y Sidrería los Arcos.
GIJON: Casa Ferino, Casa Julio, Club Maritimo Astur, El Cotarón, La Taberna del Piano, Pulperia A'caldeira, Restaurante Viñao, Sidrería Los Campinos y Tino Restaurante
NOREÑA: Villa Lucia y El Fiu Chiti
BELMONTE: La Fuyeca
ILLAS: Blimal Parrilla
AVILÉS: Casa Alvarin; La Alfarería y Vinatería Paparau
CANDÁS: Casa Repinaldo Restaurante
GOZÓN: El Tormentin, Camarote y Guernica y La Fustariega
CORVERA: Los Manjares
POLA DE ALLANDE: Casa Gayón y Meson El Casino
CANGAS DEL NARCEA: Casa Farruco
TUÑA: Casa Pipo
LANGREO: Bar L'antigua D'canor, Casa Caldillo Parrilla, El Colmado y La Cantina del Tiempo
SOTRONDIO: La Cabaña Parrilla
GRADO: Carita Morena, El Rincón De Fufo y Feudo Real
LAS REGUERAS: El tendejón de Fernando
ALTO LA MIRANDA: La Miranda Asador
LLANERA: Restaurante Peña Mea
VEGADEO: Casa Jano
NAVIA: El Galeón de Severo
VALDÉS: La Moura, Villa Blanca y Sidrería La Solarina
CANGAS DE ONÍS: El Horru Encantau Parrilla, La Casa de la fabada, La Marivuelta, El Molín De La Pedrera, San Martin Gastrobary Sidrería Vega Redonda
RIBADESELLA: Llantares De Mar
LLANES: Sidreria Casa El Rubiu
Bodegas Prowww.bodegasprotos.com www.facebook.com/bodegasprotos@bodegas_protos
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