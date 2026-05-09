La selección de vinos semanal del periodista y crítico gastronómico Luis M. Alonso
Una "joya" de vino de pasto difícil de encontrar
Torrebreva Manzanilla Orleans Borbón
Muy buena manzanilla en rama monovarietal de palomino fino procedente de las soleras de la bodega Los Infantes Orleáns Borbón. Crianza media, color amarillo pálido con reflejos de oro viejo. Nariz compleja de intensidad alta, aromas yodados, recuerdos de frutos secos, levaduras y sal. También aparecen notas tostadas, flores blancas y un fondo de barrica vieja que no le quita frescura. En la boca combina el frescor con la madurez y la salinidad. El precio de la botella ronda los 14 euros.
De la Riva Macharnudo San Cayetano 2023
Vino de pasto extraordinario por lo difícil que resulta encontrar algo así en cuanto a finura y concentración. Blanco sin fortificar con crianza bajo un velo de levaduras de flor, proviene de una parcela muy antigua de palomino en el pago Macharnudo. Intenso, potente y elegante, todavía muy joven pero con muchos matices y una complejidad inigualable. En la nariz se perciben aromas de manzana y miel, flores y sal, en un cuerpo medio, enérgico y concentrado. Notas minerales. Vivo y vibrante, con un carácter clásico y un paladar concentrado. Una joya. Alrededor de 70 euros la botella.
Matanegra Tabaneras 2021
Tinto de Ribera del Duero elaborado con uva tempranillo cultivada en viñedos del Olmedillo de Roa en suelo arcilloso y calcáreo. Rojo intenso con una interesante complejidad olfativa y una tremenda densidad. La nariz reserva aromas de flores, recuerdos de especias orientales, cerezas y frutos rojos del bosque, en abundancia. Por momentos, acompotado. En la boca es concentrado elegante y fresco, de taninos sedosos. Quince grados de alcohol parecen muchos, pero se bebe bien. La botella cuesta entre 20 y 25 euros.
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