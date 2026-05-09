Siero: concejo en expansión empresarial, repleto de ventajas

Siero se ha consolidado en los últimos años como uno de los grandes motores económicos de Asturias. El concejo combina varios ingredientes que explican su crecimiento sostenido: una ubicación estratégica en el centro de la región, una fiscalidad moderada, agilidad administrativa y una potente red de áreas empresariales que continúa atrayendo inversiones. Los datos respaldan esta tendencia y sitúan al municipio como uno de los territorios más dinámicos del norte de España.

La mejor prueba del momento económico que atraviesa el concejo se refleja en la evolución de su actividad empresarial. Siero continúa moviéndose en el entorno de las 4.000 empresas, solo por detrás de Oviedo y Gijón en número de sociedades activas. El tejido empresarial sierense abarca desde grandes compañías logísticas e industriales hasta pequeñas y medianas empresas vinculadas al comercio, los servicios o la innovación.

Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Siero, con su alcalde Ángel García "Cepi", a la cabeza, se ha trabajado durante los últimos años con un objetivo claro: convertir Siero en un territorio atractivo para invertir. Una estrategia basada en la rapidez en la tramitación administrativa, en una presión fiscal moderada respecto a otros grandes concejos asturianos y en una política municipal orientada a facilitar la implantación empresarial. Esa apuesta se traduce también en cifras récord de recaudación e inversión pública.

Uno de los indicadores más significativos es el comportamiento del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Sin duda, el concejo atraviesa uno de los ciclos de mayor dinamismo económico de su historia reciente, y los datos fiscales así lo confirman. La evolución del ICIO refleja el ritmo inversor que vive el municipio, estrechamente vinculado a la llegada de grandes proyectos empresariales y al desarrollo de nuevo suelo industrial, junto con una creación de vivienda al alza en el municipio: En 2015, la recaudación total del ICIO se situaba en 428.754 euros. Diez años después, en 2025, la cifra alcanza los 3,4 millones de euros, lo que supone un incremento de casi tres millones (en concreto, 2.974.331 euros más) y multiplica por siete los ingresos de hace una década. Se trata de un crecimiento acumulado superior al 700 por ciento, que evidencia el gran dinamismo en la actividad económica del concejo.

Un territorio empresarial con 26 áreas industriales

La capacidad de crecimiento de Siero se apoya también en su amplia red de espacios productivos. Según datos de Sekuens, el concejo cuenta con 26 áreas empresariales distribuidas por distintos puntos del municipio. Polígonos como Granda, Meres, Proni, Naón, Bobes, Les Peñes o Nuevo Granda forman una red industrial estratégica para Asturias. Precisamente, uno de los últimos proyectos destacados ha sido la conexión de los polígonos de Les Peñes y Nuevo Granda mediante un nuevo vial que refuerza su competitividad y potencia el desarrollo industrial de la zona. El alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”, ha insistido recientemente en que las áreas empresariales del concejo “gozan de muy buena salud”, manteniendo elevados niveles de actividad y ocupación.

Bobes y el efecto Amazon

Dentro del crecimiento industrial del municipio, el área de Bobes ocupa un papel protagonista. Aunque su desarrollo avanza a un ritmo más lento del inicialmente esperado debido al sistema de gestión y comercialización de parcelas —que no depende directamente del Ayuntamiento—, el recinto sigue incorporando nuevas empresas y ampliando actividad.

La implantación de Amazon marcó un antes y un después para Bobes y para el conjunto del concejo. La multinacional eligió Siero por sus excelentes comunicaciones, su posición estratégica dentro de Asturias y la disponibilidad de suelo industrial. La llegada del gigante logístico generó además un importante impacto económico para las arcas municipales, con más de 3,4 millones de euros de ingresos derivados de las obras de implantación.

La actividad en Bobes continúa creciendo. En los últimos meses se han iniciado nuevas obras para la implantación de otras tres empresas, confirmando que el área sigue despertando interés empresarial y mantiene margen de expansión.

El centro geográfico y logístico de Asturias

Pocas ubicaciones tienen la ventaja competitiva de Siero. El concejo ocupa el centro geográfico de Asturias —situado concretamente en Lamuño— y dispone de conexiones rápidas con Oviedo, Gijón y Avilés, además de acceso directo a las principales autovías de la región.

Esa centralidad convierte al municipio en un nodo logístico privilegiado para empresas que necesitan operar en toda Asturias y conectar con la Meseta o el noroeste peninsular. A ello se suma la proximidad de infraestructuras clave como el puerto de El Musel, el puerto de Avilés o el aeropuerto de Asturias.

La combinación de localización estratégica y presión fiscal moderada ha provocado incluso que algunas compañías trasladen su sede desde otros municipios asturianos hacia Siero en busca de mejores condiciones para crecer. El dinamismo económico del concejo también tiene reflejo directo en el mercado laboral. Las empresas radicadas en Siero alcanzaron los 22.527 cotizantes a la Seguridad Social, la cifra más alta de su historia, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido del empleo. Los contratos firmados también muestran la fortaleza del municipio. Siero llegó a registrar 2.611 contratos en un solo mes, marcando el mejor dato mensual del último año y confirmando la elevada actividad empresarial y laboral del concejo. El crecimiento económico se acompaña además de una evolución positiva de la renta per cápita, que sitúa al municipio entre los concejos asturianos con mejores indicadores económicos y mayor capacidad de generación de riqueza.

Otro de los factores que refuerzan la imagen de Siero como lugar atractivo para invertir es la estabilidad financiera municipal. El Ayuntamiento cerró 2025 con deuda cero, una ejecución presupuestaria superior al 93% y más de 51 millones de euros de superávit y remanentes.

Las empresas que lideran la economía sierense

El músculo económico del concejo queda reflejado también en las cifras de sus grandes compañías. Las cien principales empresas de Siero ya superan conjuntamente los 2.500 millones de euros de facturación anual, confirmando el enorme peso económico del municipio dentro de Asturias. Industria, logística, distribución, alimentación, automoción, tecnología y servicios forman parte de un ecosistema empresarial cada vez más diversificado y competitivo. Un modelo que sigue creciendo y que ha convertido a Siero en uno de los grandes polos económicos del Principado.