Suspendida la circulación ferroviaria entre Avilés y Gijón por la avería de un tren vacío en un túnel de Perlora

Una nueva avería ha vuelto a causar estragos en la circulación ferroviaria asturiana. La detención por una incidencia técnica de un tren que iba vacío cuando cruzaba el túnel de El Tranqueru, entre Perlora y Veriña, obligó la tarde de este sábado a Adif a establecer un plan alternativo por carretera entre Avilés y Gijón.

El cercanías averiado realizaba la ruta entre Candás y El Berrón, en la línea de la antigua FEVE, cuando se detuvo dentro del túnel, obligando a suspender un tren que debía salir de Gijón a las 18.23 horas. Ante la imposibilidad de que siquiera la marcha con normalidad, desde la compañía se decidió enviar un autopropulsado de auxilio desde Perlora.

Finalmente, desde Adif se optó por poner en marcha un plan alternativo de transporte por carretera entre Gijón y Avilés para intentar aliviar el impacto que esta nueva avería pudiese causar entre los usuarios, acostumbrados ya a sufrir retrasos y cancelaciones de forma habitual.

El pasado 6 de febrero, la caída del sistema de bloqueo en la estación de Oviedo causó seis cancelaciones y retrasos de 40 minutos en la red. Cuatro días después, un nuevo fallo en el sistema informático del centro de El Berrón provocó más de cincuencia supresiones, colapsando la red en hora punta.