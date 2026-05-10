Agenda: qué hacer hoy domingo 10 de mayo en Asturias

Oviedo

Bertín Osborne repasa sus grandes éxitos en el Auditorio Príncipe Felipe

A las 20.00 horas, el Auditorio Príncipe Felipe acoge el concierto "45 años. La historia de una voz", en el que Bertín Osborne celebra su trayectoria musical con un recorrido por sus grandes éxitos, con entradas a 49 euros en butaca de patio y 39 euros en anfiteatro.

Música en la calle

A las 13.00 horas, el paseo de la Rosaleda, en el Campo San Francisco, acoge un concierto de la Banda de Música Ciudad de Oviedo dentro del ciclo "Música en la calle", con entrada gratuita.

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Concurso de Canción Asturiana

A las 12.00 horas, el Teatro Filarmónica acoge una de las semifinales del "Concurso de Canción Asturiana Ciudad de Oviedo 2026", que se celebran los días 3, 10 y 17 de mayo, con entrada gratuita.

Zarzuelízate

A las 19.00 horas, el Teatro Campoamor acoge "La verbena de la Paloma", dentro del programa Cultura OFF "Zarzuelízate", con las interpretaciones de Amparo Navarro, soprano, y César San Martín, barítono.

RADAR

A las 19.00 horas, el Teatro Filarmónica acoge la proyección de "Cayo Largo", dentro del ciclo de cine RADAR, con entrada gratuita, un clásico dirigido por John Huston en el que Bacall y Bogart, pareja inmortal, se enfrentan a Edward G. Robinson en una historia de gángsters y rehenes, y que obtuvo el Óscar a la mejor actriz de reparto para Claire Trevor.

Exposición de Toño Velasco

La Casa Rosa acoge hasta el 7 de junio la exposición "Odio los bodegones", una propuesta artística de Toño Velasco que invita a reconsiderar uno de los géneros más clásicos de la historia del arte desde una mirada personal, libre y contemporánea. El título de la muestra, inspirado en la canción "Odio los pasodobles" del grupo Ilegales, funciona como una declaración de intenciones que oscila entre la ironía y el homenaje. Lejos de rechazar el bodegón, Velasco lo convierte en un espacio de experimentación donde conviven lo nuevo y lo viejo, el orden y el caos.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano

A través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías el público puede realizar un recorrido en el Centro de Recepción e Interpretación por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El Centro también cuenta con maquetas de Santuyano de Oviedo, San Salvador de Valdediós y Santa María del Naranco y con un audiovisual, cedido por el Museo Arqueológico de Asturias, sobre los templos y construcciones que componen el Prerrománico asturiano. Además, los visitantes pueden encontrar la información disponible en inglés, francés y en lenguaje Braille. El público podrá disfrutar también de un punto de consulta con libros monográficos sobre los monumentos y sobre el arte prerrománico asturiano. Para los más pequeños se cuenta con un área específica en la que podrán realizar sus propios dibujos de los monumentos asturianos durante la visita al equipamiento. Se dispone a su vez de un itinerario interactivo, en castellano y en inglés, en el que se explican los detalles de los monumentos y las fases arquitectónicas de este arte. Se puede visitar de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas. Lunes y martes, cerrado.

Gijón

El Jovellanos viaja a la tragedia clásica con "Tébanas"

La compañía "Ay Teatro" pone en escena, bajo la dirección de Yayo Cáceres y con dramaturgia de Álvaro Tato, la obra "Tebanas", una versión libre de "Edipo Rey" y "Antígona" de Sófocles, "Siete contra Tebas" de Esquilo y "Fenicias" de Eurípides. Un viaje al origen puro de la tragedia clásica, según explica la compañía.

Una representación de la obra "Tébanas". / "Ay Teatro".

En el elenco Cira Ascanio, Marta Estal, Fran Garzía, Daniel Migueláñez, Mario García, Mario Salas. Será a las 19.30 horas.

Jardín Botánico

Como todos los segundos domingos d cada mes, en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón se organiza una visita para conocer y aprender a identificar las más de 90 especies de aves que viven y anidan en este espacio, con la guía del Colectivo Ornitológico "Carbayera del Tragamón". Comienza a las 10.30 horas. El aforo es limitado y se requiere inscripción previa.

Museo Evaristo Valle

El Museo Inmersivo C@C celebra su segunda edición en la Fundación Museo Evaristo Valle. Este proyecto, impulsado y promovido por la artista Emma Fernández Granada, lleva por título "La herencia codificada: del ADN al qubit". El proyecto hibrida de nuevo patrimonio histórico (Museo Evaristo Valle) con tecnologías de vanguardia, planteando un nuevo marco de relación entre arte, ciencia y territorio. Será a las 13.00 horas.

Recinto Ferial "Luis Adaro"

La "Asturias Bike Weekend 2026" sigue hoy sábado en el recinto Ferial Luis Adaro. Una cita convertida en punto de encuentro para todos los amantes del ciclismo, con espacios para las bicicletas, la innovación, las marcas, el deporte... Con las últimas novedades del mundo del ciclismo y donde se podrán probar nuevos modelos, disfrutar de rutas, charlas, competiciones y mucho más. Con un museo de la bicicleta, con una exposición de maillots de pequeñas y grandes vueltas y un circuito de ciclohabilidad para todos los públicos. El horario es hoy, de 11.00 a 20.30 horas y el domingo, de 11.00 a 17.00 horas.

Paraninfo de la Laboral

Este año se cumple una década del nacimiento de la iniciativa de Laboral Cinemateca, y con ella, del catálogo de distribución de cortometrajes asturianos -Laboral Cinemateca Cortos-. Con ese argumento hoy domingo se ha programado "Lo meyor de Llaboral Cinemateca Curtios. 10 años de cortos asturianos". Comenzará a las 19.00 horas y se proyectarán "No Jungle!", de Carmen Menéndez; "Ciruela de agua dulge", de Roberto F. Canuto, Xu Xiaoxi; "El Diañu", de Samuel Fernandi; "Beyond the Glacier", de David Rodríguez Muñiz; "Gniele Baila", de Ana Izarzugaza; y "Vas a ser mi memoria siempre", de Marina Munárriz. La entrada es gratishasta completar aforo, previa retirada de invitaciones en laboralcinemateca.es.

Salón de actos de Santa Bárbara

La Charanga "Los Restallones" celebra sus 25 años de antroxu con una exposición de trajes de ese cuarto de siglo en el salón de actos de la sede vecinal de Santa Bárbara. La visita se puede hacerse hoy de 12.00 a 14.00 horas.

Parque Hermanos Castro

Hoy acaba en el parque Hermanos Castro el evento gastronómico The Champion Burguer. La entrada es libre y el horario es de 12.00 a 00.00 horas.

PatiOH! de la Laboral

Habrá sesión vermú con "Body & Soul Trío" en el bar-restaurante de la Ciudad de la Cultura, de 13.30 horas a 15.30 horas. Una nueva sesión vermú, en la que se podrán escuchar los clásicos del swing, soul y rhythm & blues de los años 40, 50 y 60.

Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies expone "La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas de Mouro", una muestra realizada en colaboración con la asociación Tous pa Tous que podrá verse hasta el mes de noviembre. Se exponen 95 piezas de esta artesanía, unas totalmente tradicionales y otras innovadoras creadas por Raúl Mouro, hijo y nieto de alfarero de Llamas de Mouro. La exposición muestra la evolución de este alfar desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

Laboral Centro de Arte

En la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver la exposición "La sociedad automática", donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España.

Palacio de Revillagigedo

La exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea" explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas y domingos 12.30 horas.

Museo Barjola

El Museo Barjola acoge la exposición "El Palacio Habitado", de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00h. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Flashmob de les Lletres

La plaza de España acoge hoy, a las 13.00 horas, el acto de clausura en Avilés de la 47.ª Selmana de les Lletres Asturianes: música, teatru y llingua nun flashmob abiertu al públicu. Va recuperase un entremés de Taresa Cónsul.

Plantas silvestres en familia

El entorno de la calle José Cueto (tras la Escuela Oficial de Idiomas) acoge hoy, de 12.00 a 14.00 horas, un taller gratuito sobre plantas silvestres. Incluye un "testing" de biodiversidad con el móvil y está pensado para público familiar.

Robotix en el Niemeyer

El Centro Niemeyer programa hoy talleres Robotix para niños y niñas de 7 a 12 años, de 11.00 a 14.00 horas. La actividad tiene un precio de 45 euros al mes (material incluido) y requiere inscripción previa.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados del centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Visita guiada por la exposición de Ramón Masats

El Centro Niemeyer ha ofertado cuatro Rutas de Arte en torno a la exposición "Ramón Masats. Visit Spain", dedicada a uno de los grandes nombres de la fotografía española del siglo XX. La última de las Rutas se celebra hoy, a las 11.30 horas, dirigida por la empresa cultural avilesina Cuéntame un Cuadro, especializada en divulgación artística. La entrada cuesta diez euros.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español y se consolidó como un espacio de libertad creativa y una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición "El contemplanubes"

El artista Pablo Basagoiti expone en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones su exposición "El contemplanubes", una colección de 30 imágenes del horizonte tomadas frente al mar Cantábrico. Se puede visitar martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo de 18.00 a 19.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Música y tradición en las fiestas de La Flor en Lada

Lada prosigue con las fiestas de La Flor. Hoy (12.00 horas) habrá misa cantada por el Coro del Carmen y la procesión con la imagen de San Antonio acompañada por los grupos folclóricos "L´Enguedeyu" y "Gaiteros del Carbón". La apertura de aguas de la fuente´l güevu está prevista para las 13.00 horas. A continuación, habrá sesión vermú con el Dúo K-Libre, que amenizará la noche también (a las 22.30 horas) junto con Dj Morte.

Feria Gastronómica del Marisco Gallego en Mieres

El recinto ferial de Santullano despide hoy la Feria Gastronómica del Marisco Gallego en Mieres. El recinto se abrirá este domingo de 13.00 a 17.00 horas.

Certamen de la sidra en Sotrondio

La Sociedad de Festejos San Martín de Tours organiza este fin de semana el Certamen de la Sidra en Sotrondio. Hoy habrá degustación de sidra de 13.00 a 14.30 horas, con sesión vermú con Jorge Ferre. La romería, con "Tekila" será a las 18.00 horas.

Concierto de "Buir" en Lena

El teatro Vital Aza de Pola de Lena acoge hoy, a las 20.00 horas, un concierto de "Buir", la propuesta musical integrada por Xosé "Ambás", Pepín de Muñalén y Vero Rubio. La entrada es libre.

"Sonata berlinesa",exposición en el centro cultural de Moreda

El centro cultural de Moreda, en Aller, alberga hasta el 29 de mayo la exposición "Sonata berlinesa", con fotografías tomadas por Nicolás Cancio en la capital alemana. Puede verse los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Muestra "Cantos de amor por la Tierrina" en Pola de Laviana

El Cidan de Pola de Laviana acoge hasta el 28 de mayo la exposición "Cantos de amor por la Tierrina", que une poemas de José María García, con una decena de obras artísticas. Puede verse de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. Los jueves, además, de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición sobre el cómic "La Balada del Norte", de Alfonso Zapico

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge la exposición "La Balada del Norte", que consta de 42 paneles compuestos por dibujos originales del autor de cómic y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Alfonso Zapico, todos ellos publicados en su obra "La balada del Norte". La muestra, promovida por la Fundación José Barreiro, puede verse hasta el 20 de mayo.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Magia en Lugones

Enmarcado en el programa de actividades del Festival Internacional de Magia de Asturias, el Centro Polivalente Integrado de la localidad acoge a las 19.30 horas un espectáculo de mentalismo protagonizado por Greca de Blas en el que psicología y arte se dan la mano para involucrar al público, traspasando los límites de las artes escénicas y convirtiéndose en una experiencia vital. Entrada libre limitada al aforo de la sala.

Teatro y mercado en Grado

El Grupo de Teatro de Grado, bajo la dirección de Daniel Menéndez, se presenta en sociedad durante el tradicional mercado dominical de la villa moscona, y lo hará representando a las 13.00 horas en la plaza del Ayuntamiento la pieza de microteatro "Olimpiadas en Grado", una comedia deportiva pensada para morir de risa y disfrutar en familia.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Oriente

Concierto en Llanes

El Casino de Llanes acoge a partir de las 19.30 horas una actuación del dúo de música celta de cámara "Baxel", integrado por Rigu Suárez y Paul Balmori.

Visita teatralizada a Llanes

La villa recupera las visitas teatralizadas del proyecto "Llanes a la mar": un viaje al presente y al pasado de la villa, a su puerto, sus calles y sus gentes. La mar como oficio y como aventura: el bullicio de la lonja, el calor de las tabernas, mareantes y sardineras, náufragos y piratas… y hasta ballenas, ninfas marinas y algún que otro golondro. Punto de encuentro: exterior Casa Municipal de Cultura de Llanes, a las 12.00 horas.

Mercado en Cangas de Onís

La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

"Ajuares transformando huellas", de Sandra Fernández Sarasola, en Cabrales

La Casa Bárcena (Carreña, Cabrales) acoge hasta el 17 de mayo la exposición "Ajuares transformando huellas", un proyecto de Sandra Fernández Sarasola que parte de la idea de "mujer objeto" para avanzar hacia el concepto de "mujer contenedor": contenedor de emociones, conocimiento, dudas, sueños, anhelos, tradiciones y ritos. La muestra rinde homenaje a las mujeres artistas que no pudieron ocupar su lugar en museos y galerías, y a tantas otras que vivieron (y viven) desde la sombra, para quienes el bordado, la costura, el tejido y las labores cotidianas se convierten en una forma de expresión silenciosa. Abre de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00, y los fines de semana de 10.00 a 14.00 horas.

Exposición en el Museo del Oriente, en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición "Retrato y sociedad", una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Occidente

Microteatro en Cangas del Narcea

Dentro de la programación de la Selmana de les Lletres Asturianes, el teatro Toreno de Cangas del Narcea a partir de las 19.00 horas la representación de dos obras de microteatro, enmarcadas en el Proyecto Cónsul: "Anécdotes", de Fernando Valle, a cargo de la compañía Teatro Padre Coll de Langreo, y "Dell’Arte Letal", de Sergio Buelga, a cargo de la compañía La Buelga Escena de Gijón.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

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El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.