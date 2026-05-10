La Cámara de Oviedo traza un plan para crear 45.000 empleos en diez años

La Cámara de Comercio de Oviedo ha elaborado un programa, al que ha tenido acceso este diario, con el que busca "engrandecer Asturias" mediante una serie de medidas planteadas para transformar la economía regional de aquí al año 2035. Entre los objetivos buscados destaca un aumento del PIB real de entre el 22% y el 26%, una subida de cuatro a seis puntos de la tasa de actividad (porcentaje de la población que trabaja o busca empleo) y la creación neta de entre 30.000 y 45.000 empleos.

La estrategia, denominada "Engrandecer Asturias: Plan de Acción 2035", establece seis grandes frentes de actuación: sector público, mercado laboral, el proyecto "AsturMetrópolis" (ideado para intensificar la actividad económica en el centro de la región), las migraciones y la movilidad interna, el tamaño de las empresas y la cultura como factor de atracción y cohesión económica. La iniciativa está impulsada por el vicepresidente de la Cámara, José Manuel Ferreira.

Entre las medidas diseñadas por la Cámara figuran un pacto por la actividad, una ventanilla de integración de talento, un paquete de financiación para empresas de entre diez y 199 trabajadores, plazos máximos para licencias administrativas y un panel público para medir si el área central funciona como un mercado único.

El documento parte de un diagnóstico severo, aunque alejado del alarmismo. "Asturias no está en crisis, Asturias está en equilibrio frágil", sostiene el cuaderno. La tesis de fondo es que la región mantiene un elevado nivel de bienestar, pero con un motor productivo insuficiente para sostenerlo en el tiempo. El plan recuerda que el flujo económico ligado al sector público supera los 15.900 millones de euros en una comunidad cuyo PIB ronda los 30.000 millones. Esa presencia pública, subraya, es imprescindible en una región envejecida y dispersa, pero exige reforzar la actividad privada para no estrechar el futuro.

La primera gran línea de actuación es elevar la participación laboral. Asturias se sitúa, según la referencia del plan, con una tasa de actividad del 52,68%, frente al 58,96% nacional. La Cámara calcula que cada punto adicional equivale aproximadamente a 9.000 personas más en el mercado laboral. Por eso plantea un "Pacto por la Actividad" con tres medidas evaluables: más conciliación y cuidados, mejor movilidad hacia el empleo y una integración más rápida del talento que llega de fuera o retorna.

La segunda apuesta es convertir el área central en una "AsturMetrópolis", insistiendo en que no se trata de crear otra administración, sino de gestionar una concentración que ya existe. El objetivo es que Oviedo, Gijón, Avilés y sus conexiones funcionen como un mercado común de trabajo, servicios, estudios y cultura. La ambición se concreta en el concepto "Área Central 30": lograr tiempos medianos de hasta 30 minutos en corredores críticos, medir retrasos, cancelaciones, frecuencia real y demanda, y publicar esos datos de forma mensual o trimestral.

La tercera línea es el crecimiento empresarial. El plan recuerda que Asturias tiene 64.608 empresas, pero solo 2.639 tienen entre diez y 199 trabajadores y apenas 96 cuentan con 200 o más empleados. Esa estructura, advierte la Cámara, limita la exportación, la innovación continuada, la inversión y la capacidad de ofrecer carreras profesionales atractivas. Para corregirlo, propone facilitar el salto de tamaño con financiación de escala, apoyo a la internacionalización, automatización, innovación y reglas que no penalicen el crecimiento.

El plan también propone canalizar parte del ahorro de familias y empresas hacia proyectos asturianos a través de instrumentos transparentes y con protección adecuada.

Otro frente es la simplificación administrativa. La Cámara propone plazos previsibles en licencias y permisos, trazabilidad de expedientes y publicación de dos indicadores: el "P50", que mide el caso típico, y el "P90", que permite ver los atascos. No se trata solo de calcular promedios, sino de detectar dónde se bloquean los proyectos. El plan plantea plazos máximos en licencias clave y un sistema de alerta cuando una iniciativa permanezca dos ciclos en rojo.

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La atracción y aprovechamiento del talento ocupa otro capítulo central. El documento recuerda que Asturias registró saldos migratorios positivos en 2023 y 2024, pero advierte de que atraer población no basta si no se convierte rápidamente en empleo. La ventanilla de integración se organizaría en cuatro módulos: orientación, homologaciones y credenciales, formación puente e intermediación con empresas. Los perfiles prioritarios serían sanidad y cuidados, industria técnica y digitalización.