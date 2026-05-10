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Los constructores, la reforma del Palacio de los Deportes de Oviedo y el ingeniero Antonio Losilla, premios "Paraguas Sánchez del Rio"

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos reconoce la labor de los profesionales e insta a la Administración a escuchar a los agentes sociales, "buenos conocedores de las deficiencias" del sector

Entrega del premio a la Fundación Laboral de la Construcción del Principado.

Entrega del premio a la Fundación Laboral de la Construcción del Principado. / LNE

Alicia García-Ovies

Oviedo

La Fundación Laboral de la Construcción del Principado, la reforma del Palacio de los Deportes de Oviedo y el ingeniero Antonio Losilla fueron reconocidos por la demarcación territorial del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos con sus galardones “Paraguas Sánchez del Rio”, que conceden anualmente por la festividad de Santo Domingo de la Calzada.

El decano del Colegio, Vidal Gago, destacó en su discurso la labor de los profesionales del sector que hacen posible la realización de las obras, insistiendo en la necesidad de atraer trabajadores a los oficios de la construcción y animando a la FLC a seguir en su camino formativo de oficios tradicionales.

Asimismo, instó a las administraciones públicas a escuchar a los agentes sociales, “buenos conocedores de las deficiencias de los gremios que frenan la ejecución de las labores de conservación y realización de nuevas infraestructuras y viviendas, sin las que no podrá mantenerse la deseable cohesión social”.

En representación de la Fundación Laboral de la Construcción acudieron a la entrega, celebrada el sábado, su presidente, Joel García, y sus vicepresidentes, Jenaro Martínez (UGT), Rafael Bravo (CCOO) y Juan Ordieres (CAC-Asprocon), así como su director Joaquín Rodríguez. García agradeció el premio refiriendo los pilares sobre los que se asienta su actividad y destacó los aspectos formativos, la vigilancia de la seguridad y la salud laboral que realizan, así como la importancia de la innovación.

Antonio Losilla, zaragozano asentado en Asturias desde hace ya cincuenta años, recibió el galardón en la categoría de trayectoria profesional. En su intervención, recordó su larga carrera y agradeció la colaboración de quienes estuvieron a su lado durante la misma, destacando, por ejemplo, el "rigor que aplicaba Paco Ortín en sus tareas como proyectista".

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El reconocimiento a la obra más destacada de los dos últimos años fue para la reforma del Palacio de los Deportes de Oviedo, promovida por el Ayuntamiento. Desde el Colegio de Ingenieros de Caminos destacará la “la exitosa rehabilitación del recinto deportivo construido por el ingeniero de caminos riojano que precisamente da nombre a los premios”. A recogerlo acudieron Bienvenido Turrado, director de la obra, así como Manuel Alfaro y Pablo Rodrigo, de la empresa contratista, Constructora San José.

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