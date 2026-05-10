¿Cuándo va a dejar de llover en Asturias? La Aemet responde y cuidado si has hecho planes para los próximos días (vuelve la nieve)

El fin de semana está marcado por la inestabilidad atmosférica, con alta probabilidad de chubascos acompañados de tormenta que localmente serán fuertes y persistentes, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. En este marco, los acumulados de lluvia podrán ser importantes en algunas zonas del Cantábrico y del entorno del norte y oeste de la Península.

El domingo está marcado por el tiempo inestable en buena parte de la Península, aunque el área mediterránea y Baleares ya quedarán un poquito al margen. Las precipitaciones, en caso de producirse por allí, serán más escasas y dispersas que en el día previo. En cambio, en el resto del territorio las precipitaciones podrán ser un día más localmente fuertes, sobre todo en los tercios norte y oeste.

Una vez más, las lluvias podrán ir acompañadas de tormenta y de granizo. En este sentido, Del Campo no descarta que haya chubascos en otros puntos del interior peninsular y que sean localmente fuertes. En lo que respecta a Canarias, estos días habrá lluvias débiles en el norte de las islas más montañosas. En este día, estos chubascos podrán ser de nieve a partir de unos 1.800 metros (m) en las montañas del norte de la Península.

En lo que concierne a las temperaturas, éstas serán algo más bajas en el norte y en la zona centro, pero claramente más altas en el área mediterránea y Baleares. Por ejemplo, Burgos se quedará en unos 14 a 15ºC, al igual que Ávila. Además, Madrid llegará a unos 16 a 17ºC y Zaragoza, Alicante, Valencia y Murcia alcanzarán o superarán los 25ºC.

Respecto a la semana en Asturias, la previsión de la AEMET es muy clara las lluvias se alargarán hasta más allá del fin de semana que viene. Y es que el gráfico de precipitaciones indican que el sol solo aparecerá de forma esporádica y que la probabilidad de precipitación es de prácticamente el 100 por cien hasta el próximo sábado 16 de mayo.

Por su parte, Eltiempo.es ha indicado que el lunes se producirían nuevos chubascos en zonas del noroeste y norte, así como de forma esporádica en puntos del suroeste, centro y los Pirineos. En este marco, los de Galicia y Asturias serán puntualmente intensos. El martes se registrarían fuertes tormentas en Extremadura y oeste de Castilla y León durante la madrugada, que se extenderían a zonas de Castilla-La Mancha y Madrid.

Durante todo el día, se darían lluvias débiles en zonas del oeste andaluz, así como en otros puntos del interior. Por la tarde, las tormentas crecerían en zonas del norte y volverían a ser fuertes desde Galicia hasta País Vasco y Pirineos. El miércoles registraría chubascos que afectarían a casi todo el país salvo al sur y el este. En este marco, se podrán dar algunas tormentas fuertes en el norte y noreste.

Noticias relacionadas

Por último, el portal meteorológico señala que los valores térmicos se mantendrían con variaciones diarias durante este inicio de la semana. Sin embargo, el ambiente sería en líneas generales aún más frío de lo que le correspondería para esta época del año en casi toda España salvo por zonas del mediterráneo andaluz y del este del país.