El pueblo de Asturias donde le hacen una fiesta al arroz con leche y todo el mundo puede probarlo gratis

Si te gusta el arroz con leche, el segundo domingo de mayo en Cabranes tienes una cita. Se trata del Festival del Arroz con Leche, una fiesta declarada de Interés Turístico Regional que este año cuenta con la escritora Marta Robles como pregonera.

Los más "llambiones" (golosos en asturiano) no se pierden esta cita con esta receta tan asturiana como portagonista. El domingo se elige el mejor arroz con leche y durante toda la mañana se puede degustar gratis y adquirir tarrinas conmemorativas del festival.

Además del concurso, hay un mercado tradicional de artesanía y productos agroalimentarios.

Un domingo llambión

A las 9.30 horas tendrá lugar la recepción oficial de las distintas cofradías gastronómicas invitadas al XI Gran Capítulo de la Cofradía del Arroz con Leche, con bienvenida y desayuno cabranés. Alrededor de las 10.30 horas comenzará el desfile cívico por las calles de Santa Eulalia de las Cofradías, acompañadas por la Banda de Gaites de Villaviciosa “El Gaitero” y por el Grupo Folklórico de Villaviciosa “Aires de Asturias”, que también acompañarán la procesión más adelante. A las 11.00 horas se cerrará la recepción de participantes en el concurso y, justo después, se abrirá el stand del certamen en la Plaza del Emigrante de Santolaya de Cabranes, coincidiendo con el acto del XI Gran Capítulo de la Cofradía del Arroz con Leche.

A mediodía se celebrará la misa en honor a San Francisco de Paula, a la que seguirá la procesión hasta la Plaza del Emigrante. Luego, cerca de las 13.30 horas, la periodista y escritora Marta Robles ofrecerá el pregón de las fiestas en un acto presentado por Victoria Camacho en el que también se entregará el Grano de Arroz de Oro a Laureano Corales Pérez, presidente de la Cofradía del Arroz con Leche, y Lolo’l Cantu interpretará canción asturiana para todos los asistentes.

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Las fiestas llegarán a su fin con el fallo del concurso del festival y la entrega de premios, a partir de las 14.00 horas, y una apasionante sesión de tardeo que se saldará con las actuaciones de Grupo Assia y Marta y María Pérez, además de DJ AlienDigena.