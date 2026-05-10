El refugio de Ortega Smith en Asturias: una vieja conservera convertida en apartamentos que comparte con sus hermanos

"Es un remanso de paz; disfruto un montón. Asturias es mi tierrina". Con estas palabras Ortega Smith, exsecretario general de Vox, confirma su amor por el Principado. No se pierde un verano en Asturias, en la casa familiar que era de su abuela, en Castropol.

En Figueras todo el mundo sabe quién es pues visita la villa desde niño. Se hospeda en una propiedad de la familia (son descendientes de doña Socorro una mujer conocida por su fortuna y su papel de benefactora de Figueras) ubicada en pleno centro de la localidad. Se trata de una vieja conservera restaurada y convertida en varios apartamentos que usan el mandatario de Vox y sus hermanos.

Echando un vistazo a sus publicaciones en la red social Instagram, sí que se pueden ver algunas fotografías de sus vacaciones en la zona. No es el único dirigente del partido que preside Santiago Abascal que tiene vínculos con Asturias, ya que la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, y su marido, Iván Espinosa de los Monteros, son asiduos a la villa de Ribadesella, donde tienen casa.

El rambo de Vox

Ortega, abogado, ex militar y amante del deporte es conocido como el "rambo de Vox" por la acción que llevó a cabo junto a otros compañeros de partido en 2016, cuando colocaron una bandera española de grandes dimensiones en Gibraltar. La hazaña de Ortega fue que hizo el viaje de ida y vuelta a nado para eludir el control de seguridad, ya que está en busca y captura por la justicia del Reino Unido por haber retirado en 2014 uno de los bloques de hormigón colocados por el gobierno de Gibraltar y que impiden faenar a los pescadores de La Línea.

La casa de la polémica

La casa familiar en Figueras ha sido víctima de pintadas cuando la figura de Ortega comenzó a ser más conocida en la política nacional. “Javier fanfarrias”. “Falso creyente”. “Cobarde clasicista encubierto”. Son algunas de las frases que se podían leer en el muro de la vivienda en un acto vandálico en 2021 que desde la asociación de vecinos de la localidad castropolense rechazaron. “Al margen de las ideas de cada uno, estas cosas no las aceptamos”, indicaron los líderes de la asociación vecinal. El secretario general de suele pasar varios días de verano en esta residencia familiar; en la noche de San Juan del pasado año aparecieron en su vivienda banderas republicanas.

La propiedad de Ortega en Asturias ha estado en el punto de mira en 2020 después de que el diario digital "El Español" haya publicado que existen disparidades entre la declaración de bienes y rentas presentada por el parlamentario en el Congreso de los Diputados y el Registro de la Propiedad de Castropol.

En la primera, Ortega Smith asegura ser propietario de una vivienda en Madrid y de otra en Asturias. De la de Madrid declara ser dueño al cien por cien y de la que tiene en Figueras solo de la séptima parte, el 14,3 por ciento. "El Español", sin embargo, afirma tener constancia de que en el Registro de la Propiedad de Castropol el presidente de Vox figura como único propietario.

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Además, la publicación asegura haber comprobado que la casa de dos plantas y 113 metros cuadrados de Javier Ortega Smith y las que el resto de la familia tiene en Figueras figuran en el Catastro como un almacén industrial, a pesar de que su uso es residencial. La familia reconvirtió en viviendas la antigua fábrica de conservas, propiedad del padre del parlamentario, el abogado Víctor Manuel Ortega Fernández-Arias.