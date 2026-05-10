La ventaja de radiar directamente el tumor del hígado: el HUCA se consolida como referente nacional en radioembolización hepática
El tratamiento actúa con alta precisión sobre la masa tumoral, reduciendo el impacto en el hígado sano
Se aplica con catéteres que a través de la ingle permiten alcanzar de manera precisa los vasos que alimentan el tumor
En la mayoría de los casos, permite el alta hospitalaria en 24 horas
Una opción útil para tratar los tumores de hígado que se hace posible gracias a la colaboración entre servicios. El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se ha consolidado como uno de los centros de referencia en España en la aplicación de la radioembolización hepática, un tratamiento avanzado y mínimamente invasivo que ofrece una alternativa eficaz para pacientes con cáncer de hígado.
El procedimiento se desarrolla de forma coordinada entre los servicios de Digestivo, Oncología Médica, Cirugía Hepática, Radiología Intervencionista y Medicina Nuclear y se indica siempre de manera individualizada tras la evaluación en un comité multidisciplinar.
El HUCA cuenta con más de diez años de experiencia en esta técnica, lo que sitúa al hospital asturiano entre los centros con mayor trayectoria y volumen de actividad del país. En los primeros años, se hacían alrededor de una decena de casos al año mientras que ahora esta cifra se ha triplicado.
En la actualidad, apenas medio centenar de hospitales en España —entre públicos y privados— realizan radioembolización hepática, y el HUCA figura entre los hospitales con más experiencia acumulada y con mejores resultados.
Catéteres a través de la ingle
La radioembolización transarterial (TARE) con microesferas de Itrio‑90 es un procedimiento que permite administrar radiación de forma muy localizada directamente sobre el tumor. Aprovecha la particular doble vascularización del hígado: mientras el tejido sano se nutre principalmente de la vena porta, los tumores reciben su irrigación fundamentalmente a través de la arteria hepática. Esta característica permite concentrar altas dosis de radiación en la zona tumoral, reduciendo al mínimo el impacto sobre el hígado sano.
El tratamiento se realiza mediante un pequeño acceso por la ingle, introduciendo catéteres que permiten alcanzar de manera precisa los vasos que alimentan el tumor. Se trata de un procedimiento poco invasivo, bien tolerado y con una recuperación rápida, que en la mayoría de los casos permite el alta hospitalaria en 24 horas.
En determinados perfiles de pacientes, los resultados pueden ser comparables a los de la cirugía, con menos riesgos y menor impacto físico.
Metástasis hepáticas
Además de su uso en tumores hepáticos primarios, la radioembolización ha ampliado sus indicaciones en los últimos años y se emplea también en casos seleccionados de metástasis hepáticas, un ámbito en el que el HUCA está incrementando progresivamente el número de pacientes tratados.
Este enfoque garantiza que cada paciente reciba la opción terapéutica más adecuada, reforzando el papel del HUCA como centro de referencia y su compromiso con una atención oncológica avanzada y centrada en las personas.
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