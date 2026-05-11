Agenda: qué hacer hoy lunes 11 de mayo en Asturias

Oviedo

El Seprona y "La verbena de la Paloma" progonizarán las conferencias de esta tarde en el Club LA NUEVA ESPAÑA

El Club acoge a las 18.00 horas una conferencia sobre la labor del Seprona. Intevendrá Antonio Benítez Roldán, cabo primero del Seprona, en Villaviciosa, a quien presentará José Ángel Rodríguez Gettino, vicepresidente de HABECU (Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil). Además, el musicólogo Emilio Casares hablará a las 19.30 horas de "La verbena de la Paloma", de Tomás Bretón y Ricardo de la Vega, tercer título del XXXIII Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo (13 y 16 de mayo en el teatro Campoamor). Le presentará Begoña García-Tamargo, directora artística de La Castalia.

Ciclo de Cine Africano

A las 20.00 horas, el Teatro Filarmónica acoge la proyección de "The heart is a muscle" ("El corazón es un músculo"), dentro del ciclo de cine africano, con entrada gratuita, una película sudafricana dirigida por Imran Hamdulay que cuenta la historia de la búsqueda de un joven padre por una mejor versión de sí mismo.

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Fundación Gustavo Bueno

A las 17.00 horas, el Salón de Actos de la Fundación Gustavo Bueno acoge la sesión "La idea de información", impartida por Rubén Tellechea.

Charlas de Salud

A las 19.00 horas, el Centro Social de Olloniego acoge la charla "Psicología y cáncer", impartida por Natalia Álvarez López, dentro del programa de charlas de la Escuela Municipal de Salud.

Matadero Uno

A las 19.00 horas, la librería Matadero Uno, en la plaza de Riego de Oviedo, acoge la presentación del libro "Me crié como un fascista", de Antonio Maestre, en un acto en el que estará acompañado por Diego Díaz.

Gijón

Escuela de Comercio

El ciclo de proyecciones audiovisuales "Imágenes de un viaje", del Ateneo Obrero, presenta a las 19.00 horas las imágenes del trabajo "Tayikistán y Kirguistán. La tierra de los caballos celestiales", por Óscar Losa Vega. En este ciclo se proyectan series de fotografías de viajes, realizados por personas residentes en Asturias, por diferentes partes del mundo, desde el entorno más cercano hasta los parajes más alejados. Son viajes realizados individualmente o en grupo y organizados de forma independiente y alternativa. Además, a las 19.00 horas, la Asociación Derecho a morir dignamente de Asturias impartirá el taller, "Testamento Vital. Cómo y dónde formalizarlo", en donde se explicará cómo registrar tu testamento vital y cuáles son los consejos para tener un documento completo conforme a la legislación actual.

Antiguo Instituto

En el patio, a las 19.30 horas, se celebra la última sesión del XV ciclo de conciertos "El Profesorado del Conservatorio", organizado por el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón. Actuarán hasta seis agrupaciones para cerrar estas jornadas musicales.

Ateneo Jovellanos

En su sede, a las 17.30 horas, Socorro Suárez Lafuente coordina el Club de Lectura y Ciclo Gijón Narrado en donde se conversará sobre la novela "La balada del pitbull" del escritor gijonés Pablo Rivero Gallegos, un relato de la marginalidad urbana, una metáfora sobre los oscuros y violentos suburbios de la sociedad y el desarraigo que deviene en violencia.

CMI El Coto

Los alumnos del taller de teatro del CAI COCEMFE de Viesques, suben al escenario a las 10.30 horas, "Titanic. Un naufragio de risa". Una parodia teatral del clásico hollywoodiense. La historia de cómo Rose y Jack se enamoraron en el buque más desastroso de la historia nunca ha sido más divertida. Un trabajo lleno de ilusión, simpatía y esfuerzo.

CMI La Arena

Se impartirán de 11.30 a 13.00 varios talleres informátivos bajo el título de "Derechos al final de la vida y testamento vital" Se explicarán, entre otros temas, en qué consiste el testamento vital, cómo registrarlo o consejos para tener un documento completo conforme a la legislación actual.

Café Librería Toma 3

A las 20.00 horas, la presentación de la obra, "Sin red", de Manolo D. Abad, un poemario que supone una oda a la resistencia frente al dolor y los embates de la vida.

Avilés y comarca

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región, que fue instituido hace más de quinientos años por concesión de los Reyes Católicos. En la plaza de Hermanos Orbón, abre de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Teatro amateur en Los Canapés

El Centro Sociocultural Los Canapés acoge hoy, a las 19.00 horas, la XX Muestra de Teatro Amateur con Teatro San Félix de Valdesoto y la obra "Al loro", una comedia en llingua asturiana que aborda, con humor, cuestiones sociales. Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto de flauta en el Conservatorio

El auditorio del Conservatorio Superior de Música Julián Orbón ofrece hoy, a las 19.00 horas, un concierto de flauta travesera a cargo del alumnado de la profesora Begoña Vázquez. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Las Cuencas

Jira en las fiestas de La Flor en Lada

Lada despide hoy las fiestas de La Flor. Desde las 18.00 horas, se celebrará la jira en el prau próximo al campo de fútbol Guillermo Menéndez Coto. La música la pondrá la Charanga Élite. Antes habrá una chocolatada con churros. Durante la jornada, desde las 12.00 a las 20.00 horas, se repartirá el bollo en la carpa. Los festejos concluirán con la música de la Orquesta "Waykas" y el Grupo "D´Cano" y los fuegos artificiales que se lanzarán en la medianoche.

Charla en Mieres de José Antonio Martín Pallín

Mieres acoge hoy, a las 19.30 horas la charla-coloquio "Jueces e ideología en la justicia española", a cargo de José Antonio Martín Pallín, exfiscal y Magistrado emérito del Tribunal Supremo. Estará acompañado por Daniel Prieto Francos, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Será en el salón de actos de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, con entrada libre hasta completar aforo. El acto está organizado por la Asociación Amigos de Mieres.

"Sonata berlinesa", exposición en el centro cultural de Moreda

El centro cultural de Moreda, en Aller, alberga hasta el 29 de mayo la exposición "Sonata berlinesa", con fotografías tomadas por Nicolás Cancio en la capital alemana. Puede verse los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Muestra "Cantos de amor por la Tierrina" en Pola de Laviana

El Cidan de Pola de Laviana acoge hasta el 28 de mayo la exposición "Cantos de amor por la Tierrina", que une poemas de José María García, con una decena de obras artísticas. Puede verse de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. Los jueves, además, de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición sobre el cómic "La Balada del Norte", de Alfonso Zapico

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge la exposición "La Balada del Norte", que consta de 42 paneles compuestos por dibujos originales del autor de cómic y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Alfonso Zapico, todos ellos publicados en su obra "La balada del Norte". La muestra, promovida por la Fundación José Barreiro, puede verse hasta el 20 de mayo.

Centro

Exposición "Sidra 2025", en Pravia

El auditorio José Barrera de Pravia expone hasta el 31 de mayo "Sidra 2025", un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores, y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea, con autores de la región y también de fuera de ella. El objetivo no es solo celebrar la cultura sidrera, sino también mostrar distintas interpretaciones, miradas y estilos de representación gráfica, técnica y artística en torno al tema. Horario de visita: de lunes a viernes, de 19.00 a 20.30 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Oriente

Taller de lectura en Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge a partir de las 18.00 horas una sesión del taller de lectura a cargo de Mariví en torno a la primera novela de la poeta Berta Piñán, el thriller "Como la piel al sol de una lagartija", que contará con la presencia de la autora.

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Esculturas de cerámica de Begoña López en Posada de Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge una exposición de esculturas realizadas en cerámica por Begoña López, con piezas realizadas con barro refractario y esmalte y cuadros de pequeño formato decorados con pintura acrílica combinada con cerámica de loza o porcelana. Horario de visita: de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; viernes, de 9.30 a 14.00 horas.

Occidente

Cine en Navia

El Fantasio de Navia acoge a las 20.30 horas la proyección de la película "El diablo viste de Prada 2",

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal con todo tipo de productos, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

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El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca, sobre lo alto de un acantilado, que ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. Abre de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada es de 5 euros.