Ángela Santianes dejará de ser la presidenta de Arclin (antes DuPont) en España el próximo 25 de mayo
La ejecutiva asturiana deja atrás una dilatada y destacada etapa al frente del complejo industrial que antes pertenecía a DuPont: "Ha llegado el momento de parar mi etapa como ejecutiva y ahora se abre un mundo de posibilidades que tengo que analizar con calma"
José Luis Tejedor, actual director de Nomex, asumirá la dirección de empresa para afrontar los retos futuros de la organización
La asturiana Ángela Santianes dejará de ser la presidenta de Arclin en España el próximo 25 de mayo. Así lo ha anunciado la compañía en un comunicado en el que reconocen los más de 37 años de dedicación y compromiso de Santianes como directora del complejo industrial dedicado a las aramidas (fibras sintéticas de alto rendimiento) que hasta hace dos meses dependía de DuPont, donde completó el grueso de su trayectoria la ejecutiva. Arclin adquirió en abril el negocio de las aramidas a Dupont, manteniendo, hasta ahora, a Santianes como responsable en España. "Ha llegado el momento de parar mi etapa como ejecutiva y ahora se abre un mundo de posibilidades que tengo que analizar con calma", ha expresado la ejecutiva asturiana a LA NUEVA ESPAÑA.
"Agradecemos sinceramente su generoso paso a un lado para agilizar los cambios que proyecta la compañía", aseguran desde la empresa. "Durante su trayectoria, Ángela ha desempeñado un papel clave en el desarrollo y consolidación de la empresa en Asturias, representándola en distintos foros en España, contribuyendo de manera decisiva a sus resultados y cultura organizativa", reza el escrito.
Arclin, que el pasado 1 de abril se hizo con las dependencias de DuPont en la región, pasará a ser liderado por José Luis Tejedor, actual director de Nomex, cargo al que sumará la representación de la compañía en España tras más de 27 años de experiencia en la empresa. Inicia su nueva etapa profesional con el objetivo de "afrontar los retos futuros de la organización".
Ángela Santianes tiene a sus espaldas una dilatada y destacada trayectoria como ejecutiva, a la que suma sus funciones como presidenta del Consejo Social de la Universidad de Oviedo y de la Conferencia de Consejos Sociales de España.
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