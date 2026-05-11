ArcelorMittal aborda este lunes la reactivación del horno alto de Gijón, motor de la industria asturiana

ArcelorMittal reactivará el horno Alto B de Veriña (Gijón) este lunes con un proceso de calentamiento con oxilanza durante 16 horas y con la previsión de que mañana, martes, por la tarde, pueda hacer la primera colada, tal y como delantó LA NUEVA ESPAÑA. El horno alto "B" superó el viernes con éxito las pruebas de presión a las que fue sometido.

Esta instalación es clave para la economía asturiana. De hecho, desde que el horno está parado por avería, el índice de producción industrial de la región no ha dejado de caer. ArcelorMittal decidió el pasado febrero enfriar y vaciar el horno alto "B" y acometer una reparación de emergencia al no ser capaz de arrancar la instalación en condiciones de seguridad después de una parada programada que se había efectuado a finales del pasado verano.

En un principio, ArcelorMittal preveía que a finales de junio podría ponerse en marcha de nuevo el horno alto, pero vista la evolución de los trabajos, adelantó la fecha a finales de mayo. Era una previsión conservadora. La empresa ovetense DSD Tecnología y Montaje, encargada de las obras, aceleró las reparaciones en la cara interna del horno (para lo que fue necesario realizar aperturas en el cuerpo de la instalación) y la sustitución de los elementos de refrigeración ("staves") que protegen la estructura. A finales de abril, los trabajos estaban muy avanzados, por lo que se adelantó al 11 de mayo la reactivación del horno. No obstante, para ratificar la fecha aún quedaba la prueba de presión y en la tarde del viernes se superó con éxito.

Con la reactivación de hoy, en un mes el horno alto "B" estará en condiciones de producir a pleno rendimiento junto con el horno "A" de Gijón, justo cuando se espera un repunte de la demanda de acero en Europa por la entrada en vigor de las medidas de protección del acero europeo acordadas por la UE.

La producción fabril

Los hornos altos de Gijón son, además, un motor de actividad para la región del que dependen no solo el resto de instalaciones de ArcelorMittal en Asturias, también la actividad de empresas auxiliares y subcontratas, e instalaciones críticas de la región, como el puerto de El Musel.

La industria asturiana encadena caídas de producción desde el pasado octubre, cuando quedó inoperativo por avería el horno alto "B". El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer su índice de producción industrial de marzo y Asturias registró una caída del 7,1% interanual, 3,3 puntos menos que en febrero, aunque la segunda mayor caída entre las comunidades autónomas tras Extremadura (-13,9 %). Con ello, la producción de la industria asturiana acumula un descenso del 8,5% en el acumulado del primer trimestre y encadena seis meses de recortes de la producción.

Por destino económico de los bienes y en tasa interanual, la producción de la industria asturiana cayó en marzo un 11,1% en los bienes intermedios, un 3,1% en los de equipo y un 2,8% en los de consumo, mientras que en la energía bajó un 3,4%.

El indicador de producción industrial de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei) también ha detectado caídas continúas de la producción industrial desde octubre, aunque el descenso de marzo lo rebaja al 4,4%. "Como en los meses precedentes, el foco se ha situado en la metalurgia, que ha experimentado la segunda mayor caída interanual en su producción desde el año 2021 (‐34,8%), muy afectada por la paralización de uno de los hornos siderúrgicos (...). A este escenario se ha unido, en el mes de referencia, los efectos de la huelga convocada en la industria auxiliar en el marco de las negociaciones de su convenio colectivo", señalaron los analistas de Sadei en su informe mensual sobre la producción fabril de Asturias.