Asturgar: cuando la innovación empresarial encuentra respaldo

Mejorar un producto, lanzar un servicio nuevo, digitalizar procesos o explorar un mercado distinto. Estas son opciones que cualquier empresario o empresaria se plantea en algún momento. Y es entonces cuando surge la duda: ¿cómo financiarlo sin poner en riesgo lo que ya funciona?

Ahí es donde entra en juego Asturgar, un aliado que no solo ofrece financiación. Acompaña y analiza el proyecto con un enfoque cercano y práctico, muy pegado a la realidad.

Del "quiero innovar" al "esto tiene sentido"

Todo empieza con la decisión de innovar. Puede ser desarrollar un nuevo producto o servicio, implantar un software que optimice procesos o incluso registrar una patente. En esta fase inicial, muchas empresas oscilan entre la ilusión, la duda y la incertidumbre.

En este momento, Asturgar actúa como ese primer filtro que ordena ideas y aterriza números. Analiza la viabilidad del proyecto, dimensiona la necesidad real de financiación y colabora para ajustar el plan para que tenga sentido económico. No se trata de frenar, sino de afinar para innovar con sentido.

Abrir puertas que a veces parecen cerradas

Una vez definido el proyecto, se plantea el siguiente reto, acceder a financiación. Es donde muchas iniciativas se atascan, especialmente cuando entran en juego programas públicos de ayudas, ya sean fondos europeos, nacionales o regionales.

Conoce todos los itinerarios https://asturgar.com/es/itinerarios-sgr/

Asturgar facilita el acceso a estos fondos aportando garantías que permiten a la empresa presentarse con más solidez ante líneas de financiación específicas. En la práctica, esto se traduce en que proyectos que podrían quedarse en un cajón encuentran el respaldo necesario para salir adelante.

Acompañar también cuando el proyecto despega

Pero la innovación no termina cuando se consigue la financiación inicial. De hecho, es cuando empieza lo interesante, las pruebas, los ajustes, el escalado y el lanzamiento al mercado.

En esta fase, Asturgar sigue presente, ofreciendo garantías que permiten a la empresa financiar las primeras ventas, dotando a la empresa del músculo financiero, que no todas pueden asumir en solitario.

Un ejemplo que podría ser el tuyo

Imaginemos una pequeña empresa industrial que decide desarrollar un nuevo componente más eficiente y sostenible. Necesita invertir en prototipos, adaptar su maquinaria y validar el producto antes de lanzarlo al mercado.

Con el acompañamiento de Asturgar, esa empresa puede analizar si la inversión es viable, anticipar las ayudas públicas y contar con el respaldo necesario para financiar las primeras fases. Más adelante, cuando el producto empieza a funcionar, podrá seguir creciendo con nuevas garantías que acompañen ese desarrollo.

Lo que empezó como una idea, acaba siendo una línea de negocio en la que Asturgar ha acompañado a la empresa en todo su proceso.