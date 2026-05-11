La Comarca de la sidra culmina su gran transformación turística: un modelo más sostenible, innovador y competitivo

La transformación de la Comarca de la Sidra ya no es una promesa: es una realidad visible. A punto de finalizar el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), desarrollado en el marco del Plan Territorial del Principado de Asturias e integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España — financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU—, el territorio presenta una nueva imagen, más accesible, más ordenada, más sostenible y mejor preparada para acoger al visitante.

Desde el litoral hasta el interior, pasando por núcleos urbanos, espacios naturales y equipamientos turísticos, el plan ha desplegado una batería de actuaciones transformadoras, que han supuesto un antes y un después en la forma de entender y gestionar el turismo.

Nuevas formas de viajar y mejorar la movilidad en el territorio

La creación de áreas de aparcamiento y servicio para autocaravanas en Bimenes y Villaviciosa ha permitido adaptar el destino a nuevas tendencias turísticas, facilitando un turismo itinerante, ordenado y respetuoso con el entorno.

Área de aparcamiento y servicios para autocaravanas de Bimenes / Cedida a LNE

Este enfoque se ha reforzado con la implantación de medidas de regulación del tráfico y mejora de la movilidad en enclaves costeros como Llastres y Tazones, o Villaviciosa capital, favoreciendo una gestión más eficiente de los flujos turísticos en zonas de alta afluencia.

Naturaleza accesible y espacios renovados

El PSTD ha acercado el medio natural a todos los públicos. La mejora de la accesibilidad a la Sierra de Peñamayor en Nava y la renovación del área recreativa y ruta de Peñacabrera en Cabranes han convertido estos espacios en recursos más inclusivos, seguros y atractivos.

Rehabilitación del área recreativa y senda de Peñacabrera, en Cabranes / Cedida a LNE

Eficiencia energética: un salto cualitativo hacia la sostenibilidad

Uno de los grandes logros del plan ha sido la apuesta decidida por la eficiencia energética en instalaciones clave del territorio.

Las actuaciones ejecutadas en equipamientos como los polideportivos de Colunga y Bimenes, la Casa de Cultura de Nava, así como en espacios de alto valor patrimonial como la Cueva de San Pedrín en Sariego, el casco histórico de Villaviciosa o el núcleo de Torazu en Cabranes, han permitido alcanzar reducciones del consumo eléctrico en estos recursos cercanas al 70%.

Iluminación artística en la cueva de San Pedrín en Sariego / Cedida a LNE

A este conjunto de actuaciones se suma la implantación de iluminación eficiente en la vía peatonal que conecta Colunga con la playa de La Griega, mejorando la seguridad del recorrido y reduciendo significativamente el consumo energético en este eje de gran uso turístico.

Tecnología y turismo inteligente: las "Eco Smart Offices"

El plan ha impulsado la modernización de la atención al visitante mediante la conversión de las tradicionales oficinas de turismo de Colunga, Nava y Villaviciosa a "Eco Smart Offices", espacios adaptados a las nuevas tecnologías, a las necesidades del viajero del siglo XXI y con criterios de accesibilidad universal.

Una evolución hacia un modelo de destino turístico inteligente (DTI), donde la información es más accesible, eficiente y orientada a mejorar la experiencia del visitante.

Cultura, patrimonio e identidad: una nueva forma de contar el destino

El PSTD ha apostado con fuerza por la puesta en valor del patrimonio. Ejemplo de ello son las intervenciones en el Museo de la Sidra de Nava o en la exposición permanente sobre la estancia de Carlos V en Villaviciosa, que han modernizado e implementado soportes tecnológicos en sus contenidos, enriqueciendo la experiencia cultural.

En la Plaza de la Manzanera de Villaviciosa, el plan ha transformado este espacio emblemático con la supresión de infraestructuras obsoletas, la instalación de una pantalla led promocional y la incorporación de una maqueta en bronce de la antigua Pola de Maliayo, acompañada esta última de una innovadora plataforma web que permite su interpretación virtual.

Recuperar el pasado para proyectar el futuro

El plan ha permitido recuperar elementos clave de la identidad local, como la rehabilitación de la antigua muralla medieval de Villaviciosa o la puesta en valor del emblemático "Horru de la Villa", una construcción del siglo XVI que se ha ubicado junto a la Casa de los Hevia.

Rehabilitación de la muralla medieval de la Pola de Maliayo, en Villaviciosa / Cedida a LNE

En este entorno, también se han ejecutado mejoras en la propia Casa de los Hevia, adaptando sus espacios interiores y mejorando su accesibilidad, así como actuaciones de recuperación en el parque histórico de Ballina, que han incluido la construcción de un nuevo aviario, la sustitución de elementos extemporáneos al parque, o la instalación de un aseo autolimpiable.

Turismo deportivo, promoción y dinamización del territorio

El turismo deportivo y la dinamización local han sido también protagonistas del plan.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentran la creación del "Apple Skate park", la mejora de las instalaciones para la práctica del piragüismo en "El Calieru" y la instalación de la cubierta en la pista de pádel municipal de Villaviciosa, ampliando las posibilidades de uso durante todo el año.

A ello se suma la adquisición de tres vehículos 100 % eléctricos, destinados al mantenimiento de espacios verdes y a las labores de promoción turística de la Comarca de la Sidra, reforzando el compromiso con la sostenibilidad.

El plan incorporará además más de una veintena de puestos para ferias agroalimentarias, así como otros soportes promocionales vinculados al turismo deportivo, como un arco hinchable, un pódium y una carpa para eventos, que permiten reforzar la imagen del destino en pruebas, ferias y actividades.

Promoción continua y mirada al futuro

A lo largo de su ejecución, el PSTD ha impulsado diversas acciones de marketing online que han contribuido significativamente a reforzar la visibilidad del destino poniendo en valor su estrecha vinculación con la cultura sidrera asturiana, declarada patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco, y favoreciendo su posicionamiento en mercados estratégicos.

Iluminación eficiente en la vía peatonal de Colunga, en la playa de La Griega / Cedida a LNE

Como una de sus últimas actuaciones, el plan ha impulsado la redacción del Plan Estratégico de Turismo de la Comarca de la Sidra 2030, que marcará la hoja de ruta del destino en los próximos años.

Un legado que ya es visible

A punto de concluir, tras la ejecución de decenas de actuaciones, el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino deja una huella clara en la Comarca de la Sidra.

Un territorio más accesible, más sostenible, más innovador y mejor preparado para competir en un contexto turístico cada vez más exigente.

Pero, sobre todo, deja algo más importante: una nueva forma de entender el turismo. Más equilibrada, más conectada con el territorio y más alineada con las personas.