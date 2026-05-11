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Las curiosas preguntas que los niños hacen en las aulas y que ha respondido (con premio) la Universidad de Oviedo: "¿Por qué el jabón quita lo sucio?"

La institución académica recopila 368 dudas de escolares para crear un libro divulgativo que fomente la curiosidad científica entre los más jóvenes

El libro junto al reconocimiento de mejor proyecto destacado 2026.

El libro junto al reconocimiento de mejor proyecto destacado 2026. / LNE

Sara Bernardo

Sara Bernardo

¿Por qué el jabón quita lo sucio? ¿Por qué el helado se derrite cuando hace calor? ¿Por qué no se puede ver el aire, pero sí se puede sentir? Son algunas de las 368 preguntas recopiladas por alumnos del tercer curso del grado de Maestro de Educación Primaria en los colegios en los que realizaban las prácticas. Unas dudas que, a veces, les resultan difíciles de resolver. Por ello, un grupo de investigadores de la Universidad de Oviedo ha decidido recopilarlas y darles respuesta con un doble objetivo: ofrecerles a los futuros profesores herramientas que les permitan responder con seguridad y, al mismo tiempo, fomentar la curiosidad científica desde edades tempranas.

Bajo el nombre de "El 'por qué' de los niños", el programa ha sido elegido por la Red Nacional de Unidades de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) como el proyecto divulgativo más destacado de 2026. La distinción tuvo lugar durante la celebración del congreso Comunicar Ciencia en Red (COMCIRED), organizado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) en la Universidad de Salamanca los pasados 6 y 7 de mayo.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de maquetación de un libro de divulgación científica de título homónimo. Una publicación que incluirá 100 preguntas y respuestas adaptadas al alumnado de Educación Primaria. La selección de las cuestiones se hizo atendiendo a la frecuencia de aparición de las preguntas, su potencial para despertar la curiosidad de los más jóvenes y las dificultades manifestadas por el futuro profesorado para responderlas.

Para la redacción de las respuestas se cuenta con la colaboración de Jose Montejo, Covadonga Huidobro y Alfonso Fernández, profesorado de la Universidad de Oviedo. Además, también ha participado en el proyecto Carla Pampín, estudiante del Grado en Filología Hispánica, que colaboró en el libro durante el desarrollo de sus prácticas académicas.

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La propuesta se distingue por integrar en un mismo marco la formación docente, la divulgación científica y la creación de recursos educativos innovadores. Entre sus elementos más destacados figura el enfoque de divulgación invertida bottom-up, que sitúa la curiosidad infantil como punto de partida de la labor de difusión, así como la conexión efectiva entre universidad y escuela mediante la participación del alumnado del grado de Educación Primaria durante sus prácticas.

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