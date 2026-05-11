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Las enseñanza concertada asturiana pide reducir la carga lectiva para profesores mayores de 55 años y que los niños con necesidades cuenten el doble en las ratios

La Consejería de Educación y la enseñanza concertada avanzan en la aplicación de medidas acordadas en octubre, como el incremento salarial y el refuerzo de maestros en Infantil

Manifestación de la educación concertada el pasado junio, en Oviedo.

Manifestación de la educación concertada el pasado junio, en Oviedo. / Irma Collín

Sara Bernardo

Sara Bernardo

La concertada trata de acelerar la reducción de la carga lectiva para los profesores mayores de 55 años y pone sobre la mesa la posibilidad de que los niños con necesidades especiales cuenten el doble en el cómputo de las ratios. Así se lo trasladaron este lunes a la consejera de Educación, Eva Ledo, en la constitución de la mesa de seguimiento del acuerdo de la enseñanza concertada alcanzado el pasado mes de octubre y que incluye medidas como la subida salarial de 80 euros mensuales, el incremento profesores en la etapa de Infantil y la reducción de la carga burocrática.

Tras el encuentro, los sindicatos aseguraron que las medidas van "según lo previsto", aunque algunos de los puntos como la suscripción de un nuevo acuerdo de la paga extraordinaria de antigüedad van con "retraso acumulado". "La Consejería nos aseguró que nadie se va a quedar sin ella, pero su aprobación depende de tiempos administrativos", explican desde el sindicato Otecas.

Entre las principales medidas conseguidas, destaca el incremento de la ratio de profesorado por unidad en la etapa de Infantil, que permitirá contratar refuerzos, "mejorar la atención al alumnado, contribuir a mantener el empleo y reforzar las plantillas docentes", una iniciativa que comenzará a aplicarse a partir del curso 2026-2027 mediante la incorporación del crédito correspondiente en los presupuestos de cada año.

En el campo de atención a la diversidad, Educación elaborará un estudio para establecer una dotación básica de profesorado especializado en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) en los centros concertados que será similar al criterio que se establece en la red pública, en la que se contrarán 300 refuerzos en tres cursos. "Le planteamos también a la Consejera la necesidad de que los alumnos con necesidades especiales cuenten el doble de cara a las ratios", explica José López Sela, de FSIE. Un planteamiento que Ledo explicó que están negociando en un decreto nacional. "Creemos que es un agravio comparativo respecto a la pública", asegura López.

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En el ámbito salarial, el acuerdo contempla un incremento progresivo del complemento autonómico que percibe el profesorado, que se ha traducido en 50 euros mensuales desde este año y en otros 30 euros adicionales en 2027, hasta alcanzar un aumento total de 80 euros mensuales.

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