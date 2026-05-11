Fallece en Oviedo el médico José Luis Sánchez Barbero, líder del SIMPA entre 1993 y 2010

El anestesista José Luis Sánchez Barbero, secretario general del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) entre 1993 y 2010, falleció este lunes en Oviedo a los 81 años de edad.

Nacido en Salamanca, desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en el Hospital Álvarez-Buylla, de Mieres.

Durante sus 17 años al frente de la organización de facultativos, lideró varias huelgas (en 1995, 2002 y 2006) que se saldaron con importantes mejoras de las condiciones laborales y retributivas para los médicos de la región. En la protesta por la implantación de la carrera profesional, en 2006, obtuvo subidas salariales de hasta 12.000 euros anuales para los facultativos que acreditaran 20 años de antigüedad.

Hábil estratega

El doctor Sánchez Barbero era hombre de gustos clásicos, carácter tranquilo y poco dado a las grandilocuencias. Manejaba con tiento las estrategias de movilización y disponía de una singular intuición para medir el malestar del colectivo médico y su disposición a la protesta. “Si a los médicos no se les escucha ni se les motiva, no hay nada que hacer”, declaró a LA NUEVA ESPAÑA en una entrevista publicada en 1994.

En 1993 heredó el poder del SIMPA de manos de Carlos Martínez-Almoyna y en 2010, con motivo de su jubilación al cumplir 65 años, cedió el testigo a su colega del Hospital Álvarez-Buylla Antonio Matador.

El doctor Sánchez Barbero estaba casado con María Teresa Rodríguez García, con la que tuvo dos hijos: José Luis y Alfonso.

Noticias relacionadas

El velatorio está instalado en el tanatorio ovetense de Los Arenales, donde a las 17.00 horas de este martes se oficiará la celebración de la Palabra. A continuación, José Luis Sánchez Barbero recibirá sepultura en el cementerio de El Salvador.