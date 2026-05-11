Financiar el futuro: el compromiso de Asturgar con la economía real de Asturias

"Financiamos futuro para Asturias". Esta es una de las principales ideas que subyacen en el trabajo diario que desarrolla Asturgar. En palabras del director general de Asturgar, Ángel Rodríguez Vallina, "el desarrollo de Asturias no es un reto individual, sino un proyecto colectivo en el que entidades como la nuestra pueden aportar mucho para que el tejido productivo de nuestra región no pierda fuerza".

Y lo que aporta es la filosofía que impregna a la sociedad de garantía recíproca asturiana, la que comprende que avalar a una pyme o a una persona autónoma o emprendedora es más que ofrecerle un acceso a la financiación que necesita, es apostar por el entorno, por el territorio en que se ubica, por el objetivo del proyecto que plantea.

Como entidad sin ánimo de lucro, el objetivo no es la rentabilidad financiera a corto plazo, sino el impacto socioeconómico, la incidencia sobre la economía local. Cuando Asturgar avala una operación, el efecto es multiplicador. Cuando una empresa recibe el impulso necesario para invertir se mantiene la plantilla o se crean de nuevos puestos de trabajo.

Cada proyecto que sale adelante gracias a este respaldo refuerza el sistema productivo de Asturias. "Si Asturias crece, crecemos todos", apunta Ángel Rodríguez. Es un compromiso con el entorno que busca que la riqueza y la actividad económica se generen y se mantengan dentro de nuestra región.

La colaboración como base de la solvencia

Para poder actuar con estas premisas, es necesaria una red que las sustente. Y es que la capacidad de respuesta de Asturgar es fruto de un consenso amplio entre los principales agentes del sector, de una red de alianzas en la que colaboración con organizaciones como FADE, FEMETAL, CAC-Asprocon, ASATA y las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés es un pilar fundamental .

Esta unión de fuerzas demuestra que, independientemente del sector o el tamaño de la empresa, existe una voluntad compartida de proteger y potenciar el entramado empresarial asturiano. A este respaldo empresarial se suma la estrecha cooperación con el Gobierno del Principado de Asturias y los ayuntamientos, consolidando un modelo de colaboración público-privada que es, hoy más que nunca, la mejor garantía de estabilidad.

Preparados para los retos del futuro

Una estabilidad que requiere capacidad de reacción ante los vaivenes de la economía y que es posible por la implicación activa de las entidades financieras colaboradoras. Son la señal de que la SGR cuenta con el músculo financiero necesario para seguir respaldando nuevos proyectos y afrontar retos como la digitalización o la transición energética.

Esta capacidad para adaptarse garantiza que, ante las dificultades, las empresas asturianas no estén solas.

En definitiva, la misión de la entidad no es otra que facilitar el camino. Al eliminar barreras en el acceso al crédito y fomentar la inversión, Asturgar está haciendo algo mucho más ambicioso que gestionar avales, está financiando, de forma directa y tangible, el futuro de Asturias.