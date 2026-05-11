Gerontovega: un nuevo modelo de cuidados que transforma la forma de vivir la vejez en Asturias

Transformar los cuidados en Asturias: una charla con Liliana Vázquez, el alma de Gerontovega

La CEO y gerente del residencial geriátrico de La Felguera, nos cuenta cómo, con el acompañamiento de Asturgar, ha logrado evolucionar un proyecto familiar hacia un modelo innovador de convivencia donde la gestión empresarial y el impacto social van de la mano.

En el sector de los cuidados no se gestionan plazas o instalaciones como habitualmente se viene pensando; se acompañan vidas, decisiones, historias y dignidad.

Liliana Vázquez, al frente de Gerontovega en La Felguera, lo sabe bien. Desde 1999 y siendo la segunda generación de este maravilloso proyecto familiar que ha evolucionado hasta convertirse en todo un referente en Asturias, destacando por sus Unidades de Convivencia y su enfoque en el bienestar emocional de las personas mayores.

-¿Cómo definirías la esencia de este proyecto que nació hace más de dos décadas?

-Gerontovega nació en 1999 desde algo tan natural y sencillo como la vocación de cuidar a personas mayores. Mi madre ya lo había hecho con sus abuelos y, desde ahí, surgió la pregunta: ¿por qué no dedicar una vida entera a ello? No era un sector en auge en aquel momento, ni siquiera existía una gran demanda. Pero sí era un trabajo digno, necesario y profundamente humano. Y eso fue lo que nos enamoró.

-Son pioneros en Asturias con las "Unidades de Convivencia" y han recibido el Premio Cuidatech. ¿Cómo ha sido el salto hacia ese modelo innovador?

-Queríamos romper con el modelo institucional tradicional y volver un poco más cerca a nuestras raíces, crear entornos donde se pudiera vivir como en casa, con cocinas funcionales y una vida cotidiana real, donde las personas mayores tuvieran un ambiente verdaderamente hogareño.

Cuando decidimos apostar por esta transformación, sabíamos que necesitábamos una inversión importante para adaptar nuestras instalaciones y aprovechar la oportunidad de los fondos europeos Next Generation. Fue un momento de crecimiento, pero también de incertidumbre. ¿Cómo llevas a cabo una transformación tan importante sin perder tu esencia?

Exterior de Gerontovega / Cedida a LNE

-Es ahí donde entra la financiación para empresas en Asturias. ¿Cómo conocisteis a Asturgar y por qué decidisteis confiar en ellos?

-Conocimos Asturgar a través de diferentes contactos y recursos del sector. Era una entidad que aparecía de forma recurrente en las recomendaciones, y pronto entendimos por qué.

En momentos de crecimiento, no solo necesitas recursos económicos; necesitas un compañero de viaje que entienda las dificultades reales de tu negocio. Lo que más valoramos de Asturgar no fue solo su capacidad para facilitar el aval financiero, sino su cercanía y rigor. Se sentaron a escuchar nuestro proyecto, entendieron el componente social de nuestro trabajo y nos acompañaron en cada paso.

-Habla de "acompañamiento". ¿Qué peso ha tenido esa figura en vuestra expansión?

-Ha sido fundamental. Hicieron un seguimiento constante de nuestra operación. Sentir que hay alguien al otro lado que confía en tu visión, que entiende por qué es importante invertir en tecnología y bienestar para las personas mayores… eso te proporciona seguridad cuando estás afrontando un proyecto con una fuerte componente social.

-¿Crees que Asturgar aporta algo diferente?

-Asturgar conoce el tejido empresarial asturiano porque es parte de él. Entienden que empresas como la nuestra no se mueven solo por el balance económico, sino por un compromiso con el entorno y la sociedad. Cuando una entidad comparte tus valores, la comunicación fluye de otra manera. Entienden el impacto positivo que tiene tu empresa en la región, y eso los convierte en el aliado estratégico perfecto para pymes que, como Gerontovega, tienen vocación de futuro.

Puedes descubrir el itinerario que ha seguido Gerontovega