Hacienda nunca te llamará para hacer la declaración de la renta si no has solicitado cita previa y usa siempre el mismo número de teléfono

La declaración de la renta está en marcha y este año, además, se puede hacer por teléfono a través del plan "Le llamamos". Sin embargo, esta ventaja para los contribuyentes puede convertirse en una gran amenaza. La Agencia Tributaria advierte de que los ciberdelincuentes están aprovechando la campaña de la renta de este año para estafar a la población a través del envío masivo de correos electrónicos (phishing) y SMS (smishing) e incluso llamadas telefónicas usando Inteligencia Artificial (IA).

Ante ello, Hacienda ha emitido una serie de advertencias. La primera de ellas que la Agencia Tributaria nunca llama para hacer la renta si previamente no has solicitado cita previa. Esa es una condición básica para participar en el plan "Le llamamos". Esa solicitud se podrá realizar desde el 29 de abril hasta el 29 de junio para ser atendidos telefónicamente a partir del 6 de mayo.

La segunda advertencia es que la Agencia Tributaria siempre llama desde el mismo teléfono. Es el siguiente: 913 335 333. Por lo que Hacienda recomienda guardar este número en nuestra agenda de contactos para identificar rápidamente que es la fuente oficial. Si llaman desde otro fijo o un móvil desconfía y no respondas.

Correos electrónicos y SMS

Más de lo mismo sucede con los correos electrónicos y SMS que supuestamente recibes en nombre de la Agencia Tributaria. "Nunca solicitamos por correo electrónico, SMS o Bizum información confidencial, económica o personal, números de cuenta ni números de tarjeta de los contribuyentes, ni adjuntamos anexos con información de facturas u otros tipos de datos", alerta.

Hacienda ya ha identificado este año centenares de estafas por esta vía e incluso pone ejemplos. Uno de ellos es este: "Su declaración ha sido tramitada por los organo de gestion tributaria.estimandose conforma la devolución solicitad por usted". Suelen ser mensajes mal redactados, con faltas de ortografía y de concordancia, y siempre incluyen un enlace que lleva a rellenar datos personales y ahí es donde muchos pican.

Otro ejemplo: "[AGENCIA TRIBUTARIA]: Te calificamos para un reembolso de 411.00€. Rellene el formulario en nuestro sitio web: htxxs:// agencixxxxxutaria.cyou/es". Y otro más: "XXXXX con DNI XXXXXXXXX su declaración de renta requiere verificación de datos personales y bancaria: htxps://sede.agenxxxxxxxxtaria.es.xxxx-online.es".

Asturias estima en esta campaña unos beneficios fiscales por valor de 133 millones de euros y un alcance potencial de hasta 125.000 contribuyentes.