Investigan a un gijonés por estafar más de 6.000 euros a empresas y a un ayuntamiento de Cuenca suplantando datos en facturas

La Guardia Civil ha logrado identificar a un vecino de Gijón como presunto autor de una serie de estafas informáticas cometidas contra una administración local y dos mercantiles de la provincia de Cuenca. El sospechoso supestamente operaba desde Asturias mediante el método conocido como Business Email Compromise (BEC), una modalidad de fraude basada en la interceptación o suplantación de correos electrónicos para modificar datos bancarios en facturas.

La investigación comenzó tras la presentación de varias denuncias telemáticas en la Sede Electrónica de la Guardia Civil. Los agentes detectaron cuatro expedientes registrados en un corto periodo de tiempo y con elementos comunes, por lo que el equipo de la Cibercomandancia asumió el análisis conjunto de los hechos.

Según la investigación, el representante de una empresa solicitó por correo electrónico el reenvío de una factura pendiente de pago a una administración local con la que mantenía una relación comercial desde hacía cinco años. Tras recibir la factura, llegó un segundo mensaje, aparentemente remitido por la misma fuente, en el que se indicaba que se ignorase la comunicación anterior y se hiciera el pago en una nueva cuenta bancaria. La víctima transfirió más de 6.000 euros.

Días después, la administración local comprobó que no había recibido el ingreso. Fue entonces cuando las partes detectaron que habían sido víctimas de una estafa. La corporación municipal denunció que los ciberdelincuentes habían interceptado sus comunicaciones electrónicas y modificado los datos bancarios de las facturas enviadas a clientes.

Diligencias en Gijón

La Guardia Civil también recibió nuevas denuncias después de que un proveedor del mismo ayuntamiento descubriera que su correo electrónico había sido hackeado y utilizado para remitir facturas manipuladas a distintos clientes. En estos casos, los pagos no llegaron a efectuarse al detectarse indicios de irregularidad, por lo que la estafa quedó en grado de tentativa.

Los investigadores solicitaron el bloqueo de las cantidades transferidas y analizaron la documentación y los movimientos bancarios. Las pesquisas permitieron detectar extracciones de efectivo en una ciudad asturiana, donde finalmente fue localizado el presunto responsable de los fraudes.

Las diligencias han sid remitidas a los juzgados de Gijón, lugar de residencia del investigado y desde donde, según la Guardia Civil, operaba. La Cibercomandancia recomienda verificar por una segunda vía cualquier cambio de cuenta bancaria antes de autorizar pagos, revisar con detalle las direcciones de correo y establecer protocolos internos de comprobación en empresas y administraciones.

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¿Qué es la estafa BEC?

El Business Email Compromise (BEC) es una modalidad de estafa informática en la que los delincuentes acceden, interceptan o suplantan cuentas de correo electrónico de empresas, proveedores o administraciones para engañar a la víctima y lograr que realice pagos a cuentas bancarias controladas por los estafadores. Habitualmente aprovechan relaciones comerciales reales y facturas pendientes para enviar mensajes aparentemente legítimos en los que comunican un cambio de número de cuenta, apelan a la urgencia o simulan ser un interlocutor conocido. Por eso, la Guardia Civil recomienda verificar siempre por una segunda vía cualquier modificación de datos bancarios antes de autorizar una transferencia.