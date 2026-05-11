José Antonio Prieto, decano de la Facultad Padre Ossó: "La llegada de las privadas reforzará el sistema universitario asturiano"

José Antonio Prieto cumplirá en septiembre diez años como decano de la Facultad Padre Ossó. En este tiempo, la institución ha tenido un crecimiento exponencial en número de alumnos y de profesores. También han reforzado el área de investigación y creado una clínica universitaria de rehabilitación avanzada. Además, el próximo curso aumentarán su oferta formativa con la incorporación del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y Educación Social en su modalidad online.

La gran novedad de la Facultad Padre Ossó para el próximo curso será el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. ¿Qué supone este paso?

Es una apuesta muy importante para nosotros. Cuando llegué al decanato, hace ahora diez años, la facultad tenía unos 340 alumnos y hoy rondamos ya los mil. Nuestra previsión es alcanzar los 1.500 en unos cuatro años. El crecimiento ha sido muy grande, no solo en alumnado, también en personal, proyectos e infraestructuras.

¿Qué enfoque tendrá ese nuevo grado de Ciencias del Deporte?

Es un proyecto que llevamos persiguiendo desde hace mucho tiempo. La Universidad de Oviedo lo sacó hace dos años y ahora nosotros lo vamos a complementar debido a la alta demanda de alumnos. Compartimos la misma memoria y el mismo título oficial de la Universidad de Oviedo, pero queremos darle un enfoque diferente. Mientras la Universidad lo orienta más hacia la educación, nosotros queremos especializarnos en salud y alto rendimiento. La clínica universitaria nos permite trabajar con laboratorios de fisiología, biomecánica o anatomía, y creemos que eso aporta mucho valor añadido.

¿Hay demanda?

Sí, aparentemente muy alta. Estamos recibiendo muchas llamadas y muchas visitas. La semana que viene son las jornadas de puertas abiertas de la Universidad de Oviedo y nosotros tenemos ya en torno a 60 visitas asignadas. El grado saldrá en septiembre con 40 plazas.

¿Qué otras novedades habrá en septiembre?

Sacamos también el grado de Educación Social online, que hasta ahora solo teníamos presencial, con otras 40 plazas. Está habiendo bastante interés. Estamos haciendo un esfuerzo importante en plataforma y herramientas para poder ofrecer un sistema similar al de las universidades online, como UNIR o la UOC, pero diferenciándonos de la UNED por una mayor interacción con el alumno. Además, creo que vamos a ser mucho más asequibles que muchas universidades privadas. Somos una fundación sin ánimo de lucro y nuestros precios son más razonables. Ahora que van a venir las privadas, esa diferencia se nota.

¿Les va a hacer daño la llegada de universidades privadas a Asturias?

Yo soy de los pocos que creen que va a pasar justo lo contrario: nos va a fortalecer. La competencia sana y leal siempre es buena. Las universidades que llegan son fuertes y están consolidadas, así que eso nos obligará a todos a mejorar. Yo vengo del mundo del deporte y creo mucho en competir para crecer. Rafa Nadal fue mejor gracias a Federer y Djokovic (sonríe); aquí puede pasar algo parecido.

El rector suele decir que para competir con universidades privadas hay que contar con los mismos recursos. Ustedes acaban de poner en marcha una clínica universitaria. ¿Cómo se financia Padre Ossó?

Nosotros funcionamos con recursos propios. Como centro adscrito, la matrícula se hace en la Universidad de Oviedo, pero económicamente eso no nos repercute: la Universidad de Oviedo no nos aporta dinero. Nos financiamos a través de las cuotas del alumnado. Tenemos un precio privado porque nuestro profesorado y nuestra gestión se pagan internamente. Pero, al no ser universidad privada con ánimo de lucro, cualquier beneficio debe reinvertirse en la propia institución. Por eso pudimos poner en marcha la clínica universitaria.

También han dado un salto importante en investigación.

Sí. Creamos el Instituto de Investigación hace dos años y ahora mismo maneja un presupuesto cercano al millón de euros mediante convocatorias competitivas y convenios con entidades públicas y privadas. Tenemos abiertos más de 30 proyectos de investigación.

¿Qué tipo de investigaciones realizan?

Toda nuestra investigación tiene una orientación aplicada. Queremos que tenga impacto real en la ciudadanía. Trabajamos mucho en discapacidad, envejecimiento activo, neuro-rehabilitación o atención a personas con ictus.

La clínica universitaria ha sido uno de los grandes hitos de su decanato.

Sin duda. Fue una apuesta muy fuerte y al principio hubo dudas porque no todo el mundo entendía una clínica dentro de una facultad. Pero hoy creemos que es uno de nuestros grandes elementos diferenciales.

¿Cómo funciona?

Tiene cuatro pilares: asistencia, investigación, docencia e intervención social. Por un lado prestamos atención clínica privada y con aseguradoras; por otro, todos los tratamientos generan datos que usamos para la investigación. Además, el alumnado hace allí sus prácticas y desarrollamos numerosos proyectos sociales.

¿Qué áreas atiende la clínica?

Tenemos unidades de neuro-rehabilitación, rehabilitación cardíaca y oncológica, atención infantojuvenil, neuromodulación y discapacidad. Actualmente trabajan allí más de una decena de terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas.

¿Por qué dicen que la inserción laboral es uno de sus puntos fuertes?

En Terapia Ocupacional tenemos ahora mismo un 100% de inserción laboral y en Magisterio o Educación Social estamos en torno al 86%. Nuestro objetivo no es solo que los estudiantes obtengan un título, sino que encuentren trabajo.

¿Qué titulaciones había cuando llegó al decanato y cuáles hay ahora?

Cuando llegué estaban Terapia Ocupacional, Educación Social y los grados de Magisterio. Ahora incorporamos Ciencias del Deporte, Educación Social online y el doble grado de Infantil y Primaria.

¿Seguirán creciendo?

Sí, especialmente en el ámbito de la salud. Estamos estudiando nuevas titulaciones y también queremos avanzar en másteres oficiales. Ya tenemos varios másteres propios relacionados con salud, fisioterapia o psicomotricidad.

Habla especialmente de Terapia Ocupacional.

Porque creo sinceramente que ahora mismo somos una referencia nacional. Organizamos el Congreso Mundial de Terapia Ocupacional en Oviedo y fue considerado el mejor de las últimas veinte ediciones. Además, nuestros grupos de investigación han superado las 50 publicaciones científicas internacionales en apenas dos años.

¿Qué ha cambiado para que la facultad haya dado este salto?

Ha sido un trabajo colectivo. Aquí hay un grupo humano extraordinario. Empezamos haciendo proyectos pequeños, algunos salieron adelante y otros no, pero fuimos generando una red muy potente. También ayudó romper ciertos prejuicios hacia un centro vinculado a la Iglesia. Lógicamente somos una facultad católica, pero nuestro objetivo es ser universidad, hacer bien las cosas. Ese prejuicio ha ido desapareciendo porque se ha visto que funcionamos bien y que hay resultados extraordinarios.

¿Con qué objetivo afrontan el futuro?

Queremos seguir creciendo, pero siempre manteniendo nuestra identidad: una formación cercana, aplicada y con impacto social. Ese es el camino.