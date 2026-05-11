Lleno absoluto, con más de mil asistentes, en la XX Edición de "Asturies, el país de los 100 quesos", organizada por Tierra Astur

"Es un orgullo ver un local como este repleto de gente deseosa de probar y defender los quesos asturianos", así se manifestaba el fundador y director gerente de Sidrerías Tierra Astur, César Suárez Junco al cierre de la última de las jornadas de la edición número XX de "Asturies, el país de los 100 quesos". La edición más animada de las que se recuerdan, y la de mayor demanda por parte de los clientes.

Desde el jueves prácticamente un millar de personas han podido probar los 100 quesos puestos a su disposición en el mayor buffet de quesos artesanales asturianos del mundo; y por supuesto los ha habido para todos los gustos. Los amantes de los clásicos han podido disfrutar de una amplia representación de las DOP asturianas; mientras que para los más innovadores, nuevas creaciones surgidas de las queserías asturianas.

Público degustando los quesos en Tierra Astur de Gascona. / Tierra Astur

Entre estas últimas, por ejemplo, el queso Campobio, proclamado el mejor queso asturiano de España en la feria Gourmet 2025, o el "Mamá Marisa" elaborado por la quesería Rey Silo en colaboración con el chef José Andrés.

Apuesta por los quesos asturianos los 365 días del año

Pero la gran apuesta de Tierra Astur y Crivencar por los quesos asturianos no se resume en dos días de evento; sino que es un "compromiso que debemos sostener cada día", como recuerda su fundador César Suárez Junco. Como consecuencia de ello Tierra Astur era distinguida en el año 2021 con el premio a la mejor carta de quesos de España; año en el que también lanzaba su ecommerce exclusivo de quesos asturianos: quesosasturianos.com.

Mesas preparadas para la cata. / Tierra Astur

El certamen ha servido también para distinguir a los mejores quesos en la edición precedente siendo galardonado con el primer puesto el queso Campobío elaborado por Campoastur y Quesos la Peral, el segundo para el Tres Leches Rojo de Pría y el tercero para el Afuega’l Pitu de trapo roxu de Quesería Temia. La organización ha querido distinguir también a la quesera Covadonga Fernández, de la quesería Gumartini por "Una vida entera dedicada al queso" y a la Real Cofradía de los Quesos Asturianos y al Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos por toda una vida apoyando a los elaboradores asturianos.