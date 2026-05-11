El mapa de los precios de alquiler de vivienda en Asturias: dónde han subido más y dónde menos

Los alquileres de vivienda habitual en Asturias han subido un 14,9% entre 2015 y 2024, según el Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler que ha calculado el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra, fruto de un estudio experimental del INE, sitúa al Principado como la comunidad autónoma con menor incremento acumulado entre todas las incluidas en la estadística. Solo Ceuta y Melilla, que aparecen aparte como ciudades autónomas, presentan aumentos inferiores.

El dato asturiano queda claramente por debajo de la media nacional, donde los alquileres se encarecieron un 22,9% en el mismo periodo. Es decir, la subida acumulada en España fue ocho puntos superior a la registrada en Asturias. Sin embargo, al problema del encarecimiento hay que sumarle el de la escasez de oferta de alquiler estable, que dificulta enormemente la búsqueda de vivienda en este régimen en la región.

La estadística del INE no mide el precio medio de los alquileres, sino su evolución. Se elabora a partir de un índice calculado con la información fiscal de la Agencia Tributaria sobre viviendas declaradas en el IRPF como arrendadas para residencia habitual. Por ese motivo, el ámbito territorial excluye a Navarra y País Vasco, que quedan fuera del territorio fiscal común.

IPVA — Asturias Colorear por:

En el último año analizado, 2024, los alquileres asturianos subieron un 2,7%, también por debajo del promedio nacional, que fue del 3,5%. De nuevo, Asturias aparece en la parte baja de la tabla: entre las comunidades incluidas, ninguna registra un aumento anual menor.

Las mayores subidas acumuladas desde 2015 se produjeron en autonomías con gran presión turística: en la Comunidad Valenciana, con un 29,2%; Baleares, con un 28,8%; y Canarias, con un 24,0%. También superan la media nacional Cataluña, Castilla-La Mancha y Andalucía. Asturias, en cambio, queda muy lejos de esos incrementos y también por debajo de comunidades próximas como Galicia, donde el alza fue del 18,2%, o Cantabria, con un 19,0%.

# Territorio Subida 2015-2024 Subida en 2024 1 Comunitat Valenciana 29,2% 5,0% 2 Baleares 28,8% 4,0% 3 Canarias 24,0% 3,7% 4 Cataluña 23,6% 3,1% 5 Andalucía 23,0% 3,8% 6 Media nacional 22,9% 3,5% 7 Madrid 22,2% 3,4% 8 Murcia 21,6% 3,4% 9 Aragón 19,9% 3,2% 10 La Rioja 19,6% 3,1% 11 Cantabria 19,0% 3,3% 12 Galicia 18,2% 3,4% 13 Extremadura 17,8% 3,3% 14 Castilla y León 16,7% 3,0% 15 Asturias 14,9% 2,7%

Gijón y Oviedo, a la cabeza en Asturias

Dentro de Asturias, el mayor aumento acumulado de los alquileres en diez años -desde 2015 a 2024, el periodo analizado por el INE- se produjo en Gijón, con una subida del 15,8%. Le sigue muy de cerca Oviedo, con un 15,7%, y a continuación aparecen Villaviciosa, con un 15,4%, Carreño, con un 15,2%, y Aller, con un 15,1%.

El bloque formado por el resto de Asturias, que agrupa a los municipios de menos de 10.000 habitantes, registra una subida acumulada del 13,6% entre 2015 y 2024. Ese incremento lo sitúa en la zona media de la tabla, ligeramente por debajo de Llanera y prácticamente al mismo nivel que Llanes, y por encima de concejos como Laviana, Castrillón, Avilés o Mieres.

# Municipio / ámbito Subida 2015-2024 Subida en 2024 1 Gijón 15,8% 2,6% 2 Oviedo 15,7% 2,9% 3 Villaviciosa 15,4% 3,2% 4 Carreño 15,2% 3,8% 5 Aller 15,1% 1,2% 6 Siero 14,6% 2,8% 7 Llanera 14,1% 1,7% 8 Resto de Asturias 13,6% 2,6% 9 Llanes 13,6% 2,0% 10 Laviana 13,1% 2,0% 11 Castrillón 13,0% 2,6% 12 Avilés 12,8% 2,5% 13 Cangas del Narcea 12,4% 2,2% 14 Lena 12,2% 3,7% 15 Gozón 12,0% 0,9% 16 Valdés 11,2% 2,7% 17 Mieres 11,1% 3,3% 18 Corvera de Asturias 10,2% 1,5% 19 Langreo 9,8% 2,5% 20 San Martín del Rey Aurelio 5,5% 1,8%

En la parte baja de la clasificación aparecen sobre todo municipios de las cuencas mineras. San Martín del Rey Aurelio registra el menor incremento acumulado, con un 5,5% en diez años. Le siguen Langreo, con un 9,8%, y Corvera, con un 10,2%.

En el último año estudiado, el mayor avance se dio en Carreño, donde los alquileres subieron un 3,8%. Le siguieron Lena, con un 3,7%; Mieres, con un 3,3%; y Villaviciosa, con un 3,2%. En el extremo contrario, las menores subidas anuales se registraron en Gozón, con un 0,9%; Aller, con un 1,2%; y Corvera, con un 1,5%.

Asturias continúa así siendo una de las regiones donde los alquileres han crecido con menor intensidad en la última década, lo cual no quiere decir que sea una región ajena al grave problema del encarecimiento de la vivienda. Dentro del Principado las principales ciudades y varios concejos de la zona central y la costa muestran incrementos superiores a los de las cuencas mineras.