La medicina de familia se la juega en las plazas MIR: el tirón de Asturias triplica el dato nacional... por el momento

Un año más, la elección de plazas MIR marca el futuro de la medicina de familia en Asturias, que desde hace años sufre una notable escasez de efectivos (al igual que en toda España). El proceso de asignación de puestos para realizar una especialidad médica se inició el lunes de la semana pasada y, tras el receso del fin de semana, se reanuda este lunes.

En la primera semana han elegido los 3.500 primeros (700 al día). De las 62 plazas que ofrece el Servicio de Salud del Principado (Sespa), en esta primera semana se han adjudicado 6, es decir, el 9,7 por ciento del total.

Este porcentaje está por debajo de lo deseable. Sin embargo, es muy superior al registrado en el conjunto de España, donde se han adjudicado sólo 75 plazas sobre un total de 2.544, lo que significa un mísero 2,9 por ciento.

De estas cifras se deduce que, hasta el momento, el tirón de la medicina de familia de Asturias triplica de largo el de esta especialidad a nivel nacional. Desde luego, los números reales no invitan a estallar en algarabía en ninguna zona del país, pero la ventaja comparativa sirve al menos de consuelo.

El mejor clasificado, en el puesto 1.049

De las seis plazas de Asturias ya otorgadas, tres son del área de Salud de Oriente-Gijón, dos de Centro-Suroccidente-Oviedo y una de Occidente-Avilés. El médico que ha elegido con mejor número estaba en el puesto es el 1.049, que corresponde a Gijón.

En el global de la convocatoria de plazas MIR, Asturias oferta 270 plazas del conjunto de titulaciones sanitarias. De ellas, 62 de medicina familiar y comunitaria, lo que la convierte, con gran diferencia, en la disciplina más numerosa.

El año pasado, todas las plazas de medicina de familia de Asturias se adjudicaron, pero no todas fueron finalmente ocupadas. De las 62 ofertadas, nueve quedaron finalmente vacantes. En el año anterior, 2024, habían sido ocho.

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La buena noticia del año pasado fue que cubrieron su oferta de plazas dos zonas que habitualmente tienen muchos problemas para hacerlo: las de Jarrio (noroccidente) y Arriondas (oriente). Como contrapartida, quedaron desiertos cinco puestos en el centro de la región (tres de Avilés, uno de Oviedo y otro de Gijón), así como dos de Cangas del Narcea, uno de Mieres y otro de Langreo.