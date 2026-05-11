El Principado concretará la fórmula de las ayudas a las familias de víctimas de accidentes laborales con los agentes sociales

El Principado continúa trabajando para dar encaje a las ayudas que pretende conceder a las familias de las víctimas de accidentes laborales, aunque el texto definitivo dependerá del diálogo abierto con sindicatos y patronal.

El portavoz del Gobierno y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, incidió este lunes en que deben contar con la opinión de los agentes sociales como siempre hacen cuando se desarrollan medidas que afectan a actividades económicas o el empleo.

“Hay que dar margen a los agentes sociales para terminar de definir esas ayudas”, subrayó. E insistió en que si las ayudas se retrotraen solo hasta 2025 es porque fue un año con una incidencia de accidentes “por encima de la media” de ejercicios anteriores.

Las ayudas, que beneficiarán a las familias de los cinco trabajadores fallecidos en el accidente de la mina de Cerredo registrado el 31 de marzo del pasado año, serán compatibles con las indemnizaciones y compensaciones por seguros a las que puedan tener derecho las familias de las víctimas

Sobre la mejor fórmula para sacar adelante la medida, Peláez reconoció que lo más posible es que se inclinen por una convocatoria administrativa porque es el mecanismo más recomendable "si se quiere ganar agilidad". Aunque volvió a insistir en que todos estos pormenores se hablarán con sindicatos y patronal en el marco de la concercación.

Peláez insistió en que la voluntad del Gobierno es que estas ayudas, que podrían rondar los 72.000 euros por unidad familiar, "salgan adelante lo antes posible". “Estamos trabajando intensamente para que salgan cuanto antes, pero, repito, obviamente hay que hablar con los agentes sociales”, afirmó. Y recordó que el Gobierno asturiano pretende situar la siniestralidad laboral "en el centro del debate", tanto en Asturias como a nivel nacional.