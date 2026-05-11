Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

El Principado concretará la fórmula de las ayudas a las familias de víctimas de accidentes laborales con los agentes sociales

El portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, afirma que el modelo más ágil para aprobar la medida es por una convocatoria administrativa, aunque no descarta otras opciones

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, informa en rueda de prensa sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno.

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, informa en rueda de prensa sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno. / Eloy Alonso / EFE

Alicia García-Ovies

Oviedo

El Principado continúa trabajando para dar encaje a las ayudas que pretende conceder a las familias de las víctimas de accidentes laborales, aunque el texto definitivo dependerá del diálogo abierto con sindicatos y patronal.

El portavoz del Gobierno y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, incidió este lunes en que deben contar con la opinión de los agentes sociales como siempre hacen cuando se desarrollan medidas que afectan a actividades económicas o el empleo.

“Hay que dar margen a los agentes sociales para terminar de definir esas ayudas”, subrayó. E insistió en que si las ayudas se retrotraen solo hasta 2025 es porque fue un año con una incidencia de accidentes “por encima de la media” de ejercicios anteriores.

Las ayudas, que beneficiarán a las familias de los cinco trabajadores fallecidos en el accidente de la mina de Cerredo registrado el 31 de marzo del pasado año, serán compatibles con las indemnizaciones y compensaciones por seguros a las que puedan tener derecho las familias de las víctimas

Sobre la mejor fórmula para sacar adelante la medida, Peláez reconoció que lo más posible es que se inclinen por una convocatoria administrativa porque es el mecanismo más recomendable "si se quiere ganar agilidad". Aunque volvió a insistir en que todos estos pormenores se hablarán con sindicatos y patronal en el marco de la concercación.

Noticias relacionadas y más

Peláez insistió en que la voluntad del Gobierno es que estas ayudas, que podrían rondar los 72.000 euros por unidad familiar, "salgan adelante lo antes posible". “Estamos trabajando intensamente para que salgan cuanto antes, pero, repito, obviamente hay que hablar con los agentes sociales”, afirmó. Y recordó que el Gobierno asturiano pretende situar la siniestralidad laboral "en el centro del debate", tanto en Asturias como a nivel nacional.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a las vacaciones escolares de toda la vida: los alumnos tendrán casi tantos días de descanso en Todos los Santos que en Semana Santa
  2. Fallece un trabajador en una torre de alta tensión junto al túnel del Padrún: retenciones en la autopista
  3. Un camión de la Vuelta Ciclista se queda suspendido en el aire en el Angliru y deja atrapados a otros transportistas de la prueba
  4. ¿Cuándo va a dejar de llover en Asturias? La Aemet responde y cuidado si has hecho planes para los próximos días (vuelve la nieve)
  5. Asturias se refuerza como Paraíso Natural: la región gana dos banderas azules y suben a 16 las playas que lucirán el distintivo de calidad ambiental
  6. Tres asturianos entre los pasajeros aislados por el brote de hantavirus en un crucero de lujo
  7. Cuatro de los 100 mejores médicos del examen MIR realizarán la especialidad en Asturias... con gran sorpresa en la primera elección
  8. El destino que ha recuperado el aeropuerto de Asturias se estrena a medio gas

El Principado concretará la fórmula de las ayudas a las familias de víctimas de accidentes laborales con los agentes sociales

El Principado concretará la fórmula de las ayudas a las familias de víctimas de accidentes laborales con los agentes sociales

Beatriz Alonso, la profesora avilesina que imparte cursos intensivos de español a turistas extranjeros: "Eligen Asturias huyendo de la masificación y de las olas de calor"

Beatriz Alonso, la profesora avilesina que imparte cursos intensivos de español a turistas extranjeros: "Eligen Asturias huyendo de la masificación y de las olas de calor"

Asturgar: cuando la innovación empresarial encuentra respaldo

Asturgar: cuando la innovación empresarial encuentra respaldo

Los enfermos asturianos de ELA y enfermedades neurodegenerativas irreversibles recibirán hasta 9.850 euros mensuales

Financiar el futuro: el compromiso de Asturgar con la economía real de Asturias

Financiar el futuro: el compromiso de Asturgar con la economía real de Asturias

Las curiosas preguntas que los niños hacen en las aulas y que ha respondido (con premio) la Universidad de Oviedo: "¿Por qué el jabón quita lo sucio?"

Las curiosas preguntas que los niños hacen en las aulas y que ha respondido (con premio) la Universidad de Oviedo: "¿Por qué el jabón quita lo sucio?"

Ángela Santianes dejará de ser la presidenta de Arclin (antes DuPont) en España el próximo 25 de mayo

Ángela Santianes dejará de ser la presidenta de Arclin (antes DuPont) en España el próximo 25 de mayo

De consultas ciudadanas a presupuestos participativos: las nuevas herramientas que incorpora la ley de Participación Ciudadana de Asturias

De consultas ciudadanas a presupuestos participativos: las nuevas herramientas que incorpora la ley de Participación Ciudadana de Asturias
Tracking Pixel Contents