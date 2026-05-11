La tasa turística que llegará a Asturias: el Principado la recaudará y vigilará en qué la invierten los concejos

Ni las críticas del sector ni las dudas de los ayuntamientos han conseguido quebrar la determinación del Gobierno de Adrián Barbón de plantear una tasa turística en la región. La ley que regulará el gravamen que los visitantes tengan que abonar a partir del próximo verano por pernoctar en algunas zonas de Asturias –si así lo desean algunos concejos– está a punto de salir del horno y, tal como se había adelantado, contempla que la adhesión a la misma sea voluntaria por parte de las administraciones locales. Sin embargo, la recaudación correrá a cargo del Principado, que se encargará de transferir el dinero a los municipios para que estos puedan invertirlo.

Eso sí, habrá limitaciones. El Ejecutivo regional establecerá en la ley qué actuaciones podrán ser financiadas con cargo a la tasa turística. Aunque el abanico es amplio. En líneas generales, las directrices son las mismas que se plantean para los Planes de Sostenibilidad Turística, cuyo objetivo es "mejorar la eficiencia energética, la transición verde y la competitividad local". El objetivo es promocionar, impulsar y fomentar el turismo sostenible y, para ello, podrán ejecutarse mejoras en servicios e infraestructuras, obras en espacios públicos o planes de movilidad, también para la adecuación y protección del patrimonio cultural como, por ejemplo, la construcción de aparcamientos disuasorios.

Un ejemplo de promoción que podrían seguir los ayuntamientos es la campaña de "Únete al Respeturismo" puesta en marcha por el Principado, que invita a viajar de una manera más consciente, respetuosa y alineada con los valores que definen la estrategia turística de la comunidad. Otra opción es que el dinero recaudado repercuta directamente en el sector turístico y comercial a través de planes de digitalización y desarrollo de herramientas digitales o para mejorar las condiciones laborales de los empleados.

Los cruceros, incluídos

La propuesta del Principado establece que la tasa afectará también a los cruceros, un sector en crecimiento. En 2024 el número de visitantes de crucero aumentó un 46% en Gijón y en 2026 se prevé la llegada de 90.000 turistas por esta vía. Además, no tendrá ningún coste para los ayuntamientos, que deberán elaborar una ordenanza para poder adherirse a esta medida, detallando concretamente cómo se aplicará dentro de su territorio. El objetivo final es claro: reforzar los servicios públicos municipales sin trasladar costes adicionales a los residentes. La propia viceconsejera de Turismo del Principado, Lara Martínez, aseguró en enero en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA que "la tasa no es un fin en sí misma, sino una posible herramienta para financiar servicios en aquellos territorios donde el turismo genera más impacto y que cada ayuntamiento podrá aplicar si lo considera oportuno".

Las entidades locales serán las primeras en conocer al detalle la propuesta planteada por el Principado. La Consejería de Turismo iniciará este lunes una nueva ronda de contactos, como la realizada hace ya un par de meses, para trasladar a los actores implicados el borrador definitivo, pendiente solo de los últimos flecos y de que puedan producirse propuestas de última hora factibles de ser incluidas. La primera reunión será con la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y el martes le seguirá la patronal de turismo Otea.

Estos encuentros servirán para solventar dudas y preguntas de última hora. El Ejecutivo asturiano se ha inspirado para la redacción de la ley en la aplicación que ya realizan en Galicia de esta tasa. En el caso de la comunidad vecina, el gravamen solo está activo actualmente en Coruña y Santiago de Compostela, aunque Vigo aprobó el mes pasado la ordenanza para empezar a cobrarla. El precio varía entre 1 y 2,50 euros por noche dependiendo del tipo de establecimiento en el que se hospede el visitante. En Asturias, la tasa que se baraja sería también baja.

Otra característica de Galicia es la limitación por pernoctaciones. La tasa se aplica hasta un máximo de cinco noches por estancia, mientras que en otras regiones de España se ha situado este límite en siete noches. Además, se incluyen excepciones a menores, personas con discapacidad y viajes que se realicen por razones de salud o eventos deportivos.

En el caso de Asturias, una cuestión importante que deberán dirimir el Principado y los hoteleros en estas próximas reuniones será, además, cuál será el periodo de aplicación de la tasa. Algunos integrantes del sector han planteado que la medida se active solo los meses de verano, cuando la región sufre más presión turística, y ante la necesidad de desestacionalizar estas visitas para fomentar que la llegada de visitantes se produzca de forma más constante durante todo el año y no se concentre en solo tres meses.

A información pública, este mes

La pretensión del Gobierno regional es que la nueva ley pueda salir a exposición pública este mismo mes para que, tal como había adelantado en su momento la vicepresidenta y consejera de Turismo, Gimena Llamedo, pueda ser aprobada por el Consejo de Gobierno en el primer semestre del año, y seguir posteriormente su tramitación en la Junta General. Tanto los socios del PSOE en el Ejecutivo asturiano, Convocatoria por Asturias-IU, como la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé han dejado claro a en varias ocasiones su respaldo a la tasa, por lo que su aprobación parece más que garantizada, a pesar de tener el rechazo de la derecha y levantar reticencias en el sector turístico.