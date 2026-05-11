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Los tres asturianos del crucero que sufrió un brote de Hantavirus “siguen asintomáticos”, afirma la consejera de Salud

“Están haciéndoles pruebas PCR y estamos a la espera de ver cómo va la evolución”, señala la titular de Salud

Periodistas apostados ante el Hospital Militar Gómez Ulla, de Madrid.

Periodistas apostados ante el Hospital Militar Gómez Ulla, de Madrid. / Maria Aguilella Pardo

Pablo Álvarez

Pablo Álvarez

Oviedo

Los tres asturianos que viajaban en el crucero que sufrió un brote de hantavirus y permanecen ingresados en el Hospital Gómez Ulla, de Madrid, “siguen asintomáticos”, ha declarado en la mañana de este lunes en Oviedo Conchita Saavedra, consejera de Salud del Principado.

“Están haciéndoles pruebas PCR y estamos a la espera de ver cómo va la evolución”, ha puntualizado la titular de Salud sobre los 14 pasajeros españoles que este pasado domingo abandonaron el barco “MV Hondius”, tomaron tierra en Canarias y fueron trasladados en avión al hospital militar emplazado en Madrid.

Ocho casos en todo el mundo

La doctora Saavedra ha realizado un resumen de la situación: “En el mundo ahora mismo hay ocho casos: seis confirmados y dos probables. En otros pasajeros ha aparecido alguna PCR positiva, pero en el caso de los españoles no hemos tenido ninguna confirmación”.

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Entre los españoles repatriados hay 13 pasajeros y un miembro de la tripulación, y se trata de cinco personas de Cataluña, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, así como una de Castilla y León, otra de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana.

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