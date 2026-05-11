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Tyc Narcea activa un expediente de extinción ante la demora en lograr el permiso de explotación en la mina de Vega de Rengos (Cangas del Narcea)

La empresa comunicó a la plantilla la situación, con el compromiso de reanudar la actividad y reincorporar a la plantilla cuando logre la autorización

MANIFESTACIÓN EN OVIEDO DE LOS TRABAJADORES DE TYC NARCEA DE LA MINA DE VEGA DE RENGOS, CANGAS DEL NARCEA. El recorrido arranca de la ESTACION DE TREN de Oviedo, pasando por las calles Uria, Toreno, Sta Susana y acabando en Plaza España

MANIFESTACIÓN EN OVIEDO DE LOS TRABAJADORES DE TYC NARCEA DE LA MINA DE VEGA DE RENGOS, CANGAS DEL NARCEA. El recorrido arranca de la ESTACION DE TREN de Oviedo, pasando por las calles Uria, Toreno, Sta Susana y acabando en Plaza España / Miki López / LNE

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

La empresa minera Tyc Narcea activará un expediente de regulación de empleo de extinción ante la demora en conseguir el permiso de explotación en la mina de Vega de Rengos (Cangas del Narcea) y a la espera de que el Instituto para la Transición Justa determine si debe hacerse una devolución parcial de ayudas europeas al cierre para continuar con la actividad.

Tyc Narcea ha mantenido en la mañana de este lunes una reunión con los trabajadores de la explotación, algo menos de 80 y la mayoría pertenecientes a subcontratas, para exponer la situación. El procedimiento de despido colectivo abre el plazo para que los trabajadores nombren interlocutores en la mesa negociadora.

Fuentes de la empresa aseguraron que “la decisión responde exclusivamente a causas objetivas y ajenas a su voluntad, derivadas de la situación de paralización indefinida del Proyecto de Investigación Complementaria”, sobre el que ha venido operando. La empresa también recalca que existen “retrasos en la tramitación administrativa del proyecto de explotación”, lo que “impide el normal desarrollo de la actividad y hacen inviable mantener el actual volumen de empleo sin actividad efectiva”.

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Tyc Narcea ha asegurado que reactivará plenamente la actividad en cuanto se tramite el Proyecto de Explotación, y se muestra dispuesta a la reincorporación de los trabajadores afectados.

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