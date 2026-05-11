El último censo de osos lo confirma: hay más ejemplares en la Cordillera Cantábrica y mayor conexión entre las subpoblaciones oriental y occidental
Las cifras de osas con crías han aumentado notablemente
Cada vez hay más osos en la Cordillera Cantábrica. No es una percepción, sino una realidad con cifras. Según el último censo recién presentado por la Junta de Castilla y León, la población osera asciende en las tres comunidades autónomas (entre ellas está Asturias) a 370 ejemplares, de los cuales 250 pertenecen al núcleo occidental y 120 al oriental. El número global era con el que más o menos manejaban los expertos, pero ahora por fin un informe lo confirma.
El nuevo censo no solo corrobora la tendencia al alza de la especie, sino también una mayor conexión entre las dos subpoblaciones. El intercambio, recoge el informe, es "cada vez más frecuente". Buena prueba de ello es que en la población occidental se encontraron tres osos con un componente genónimo mayor del 5% de la oriental y siete ejemplares con un alto componente occidental. Además, se localizó un individuo "dispersante" en el núcleo oriental que proviene del occidental.
La estadística, que hace referencia al año reproductivo 2025-2026, registró 21 osas con 37 crías solo en Castilla y León. Por cada madre hay 1,76 esbardos. Estos números suponen un incremento del 90,91% en reproductoras y del 85% para crías desde 2013, año en que se contabilizaron 11 osas con 20 oseznos. Tanto estas cifras como las totales de la Cordillera Cantábrica es un "mínimo seguro", lo cual desvela que probablemente los datos sean aún mayores y optimistas.
Las cifras asturianas
Las cifras referentes a Asturias todavía no han sido presentadas. El último recuento de osas con crías corresponde al año 2018. Entonces, se contabilizaron 27 hembras con 50 esbardos. En toda la Cordillera Cantábrica eran 41 osas (35 en la región occidental y 6 en la oriental) con 73 esbardos (64 en el occidente y 9 en el oriente). En 1989 solo se observaron 6 osas.
¿Cuándo saldrá de la zona de peligro?
Según dicen los autores del libro “Osos cantábricos. Demografía, coexistencia y retos de conservación”, de la Fundación Oso Pardo, el mínimo poblacional se alcanzó probablemente a principios de los años noventa. Estos expertos indican que el incremento de osos con crías en ambas subpoblaciones es de un 10 por ciento anual. Y estiman que en la década de 2030, la población cantábrica podría salir de la categoría de “Peligro” a entrar en la de “Vulnerable” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). De ser así, “estaremos ante un éxito de conservación”, según afirma el biólogo Fernando Ballesteros, uno de los editores de la publicación.
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