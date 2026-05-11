Guerra al "copieteo" con IA en la PAU: la Universidad de Oviedo estudia cómo combatirlo con sistemas de detección de frecuencias

Universidades de todo el país se han puesto las pilas para tratar de paliar los efectos que la Inteligencia Artificial y las nuevas tecnologías pueden tener en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). En Asturias, la Universidad de Oviedo se plantea aumentar la vigilancia mediante sistemas de detección de frecuencias, que localizarían posibles aparatos tecnológicos como micropinganillos prácticamente invisibles a simple vista o gafas de inteligencia artificial.

"Es una medida orientada a reforzar las garantías de equidad y transparencia del proceso", explica el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, Alfonso López quien matiza que "en ningún caso se trata de partir de una visión de desconfianza hacia el estudiantado". "La inmensa mayoría de los alumnos realiza los exámenes con responsabilidad y honestidad", asegura López.

Una medida que, por otra parte, se adoptará ya este curso en cuatro comunidades: Galicia, Murcia, Cataluña y Aragón. Asturias está entre otras ocho regiones que meditan la decisión, apenas 20 días antes del examen, que en el Principado se desarrollará los días 2, 3 y 4 de junio en primera convocatoria, y 6, 7 y 8 de julio en convocatoria extraordinaria. Las otras siete comunidades que barajan seguir los pasos de Galicia (que fue pionera en introducir este tipo de mecanismos en la edición de 2019) son Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco.

"Debemos intentar preservar unas condiciones justas para todos los estudiantes, especialmente para quienes afrontan las pruebas cumpliendo las normas", aseguran desde la institución académica asturiana.

Criterios unificados

La Prueba de Acceso a la Universidad tendrán otras novedades, como un criterio común de corrección que evaluará de forma específica y cuantificable aspectos como ortografía, gramática y coherencia textual en todos los ejercicios que requieran redacción. Todo está reflejado en el documento aprobado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), "Orientaciones de las materias de acceso y admisión a la Universidad. Propuesta técnica para el curso 2025/2026", que luego cada comunidad adaptará a sus circunstancias.

Así, un error de concordancia, una tilde olvidada o una construcción mal planteada podrán restar hasta un 10 por ciento de la nota en cualquier ejercicio redactado y hasta un 20 por ciento en los exámenes de lengua. Aspectos en los que es casi imposible copiar, aun con dispositivos electrónicos.

El documento publicado por los rectores establece que en Matemáticas las faltas de ortografía no implicarán penalización. "En tanto que esta materia no requiere de la elaboración de textos prolijos, dicho criterio de valoración no se tendrá en cuenta en la corrección de la prueba ni para el alumnado general ni para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo", señala el texto.