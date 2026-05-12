El aeropuerto de Asturias registra su mejor abril histórico y amplía la ventaja sobre el de Santiago

El Aeropuerto de Asturias continúa consolidando su crecimiento y mantiene su ventaja sobre el de Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro (Galicia) en número de pasajeros. La infraestructura asturiana cerró los cuatro primeros meses del año con 623.574 viajeros, un 6,3% más que en el mismo periodo de 2025, según los datos difundidos este lunes por Aena.

La cifra sitúa al aeropuerto asturiano por delante del compostelano, que acumuló hasta abril 599.956 pasajeros, además de registrar una fuerte caída interanual del 33,6%. La diferencia entre ambos supera ya los 23.000 viajeros. Asturias, por tanto, se consolida de momento como la segunda terminal más importante del Norte, solo por detrás de Bilbao. La caída de Santiago se debe a dos factores: el adiós de Ryanair y el cierre de la terminal entre el 23 de abril y el 27 de mayo por unas obras.

El crecimiento del aeropuerto asturiano, por su parte, se apoyó principalmente en el tráfico nacional. De los 621.846 pasajeros que utilizaron vuelos comerciales entre enero y abril, 501.645 correspondieron a rutas nacionales, con un incremento del 9,8%. El tráfico internacional, por su parte, alcanzó los 120.201 viajeros, un 6,3% menos que el año pasado, según los datos facilitados por Aena. Madrid sigue siendo el destino favorito para los viajeros del aeropuerto de Asturias.

También aumentó la actividad operativa en la infraestructura asturiana. En el primer cuatrimestre se contabilizaron 4.815 movimientos de aeronaves, un 5,6% más que en el mismo periodo de 2025. De ellos, 4.651 fueron operaciones comerciales.

Abril fue además el mejor mes de abril de la historia del aeropuerto asturiano. Durante el pasado mes utilizaron sus instalaciones 186.200 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 11,9% respecto al mismo mes del año anterior. En contraste, el aeropuerto de Santiago registró en abril 164.277 viajeros, con un desplome del 42,3%.

El número de vuelos también creció con fuerza en Asturias durante abril. Se operaron 1.422 movimientos, un 14,2% más que un año antes, de los que 1.367 tuvieron carácter comercial.

Con estos datos, el aeropuerto asturiano mantiene la tendencia de crecimiento iniciada el pasado año y refuerza su posición entre las terminales regionales del norte peninsular con mayor volumen de tráfico