Agenda: qué hacer hoy martes 12 de mayo en Asturias

Oviedo

La ecóloga Ana Traveset abordará en una conferencia en el Club LA NUEVA ESPAÑA "La crisis de los polinizadores"

A las 19.30 horas, Ana Traveset, ecóloga e investigadora del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA CSIC-UIB), ofrecerá la conferencia "La crisis de los polinizadores", presentada por María Fernández, delegada institucional del CSIC en Asturias y directora del IPLA. Traveset ha sido distinguida con uno de los Premios Nacionales de Ciencia 2025, el Alejandro Malaspina en Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales, por sus contribuciones al conocimiento de las interacciones ecológicas y la diversidad biológica en islas.

RIDEA

A las 19.00 horas, el salón de actos del RIDEA acogerá la mesa de debate "Mecenazgo. Proposiciones, anteproyectos e intenciones", dentro del ciclo "Mecenazgo, cuenta pendiente para Asturias", coordinado por Luis Feás Costilla. Intervendrán José Luis Costillas, portavoz de Cultura del Grupo Popular en la Junta General del Principado; Alberto Fernández, director general de Pavitek, y Noelia Macías, portavoz de Cultura del Grupo Socialista en la Junta General del Principado.

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Sociedad Filarmónica

A las 19.45 horas, el Teatro Filarmónica acogerá un concierto de la Sociedad Filarmónica a cargo del Beethoven Piano Dúo, integrado por Sylvia Torán y Ramón Grau.

Charlas de Salud

A las 19.00 horas, el centro social de Buenavista acogerá la charla "Cuidando al cuidador", impartida por Luis Miguel Dos Santos y Marta de Diego Álvarez, dentro del ciclo de Charlas de Salud.

Ni tan clásicas, ni tan modernas

A las 20.00 horas, el Auditorio Príncipe Felipe acogerá el podcast en directo "Ni tan clásicas ni tan modernas. ¿Cómo habitamos las mujeres los medios y las redes hoy?", un encuentro para reflexionar sobre comunicación, música, contenidos digitales y brecha digital en un momento de transformación de los medios. Participarán Arantxa Nieto, Isasaweis, Marisa Valle Roso y Yolanda Lobo. La entrada será libre hasta completar aforo.

Charla Avispa Asiática

A las 19.00 horas, el centro social de Colloto acogerá una charla divulgativa sobre la avispa asiática, impartida por la empresa especializada Armadron y Bomberos de Oviedo. La actividad, con entrada libre hasta completar aforo.

El Profe

El Centro Social de Buenavista acoge la exposición de pintura "El Profe", de la artista ovetense Verónica Morán, una muestra integrada en el "Espacio de Exposiciones" de los centros sociales para acercar la creación contemporánea a los barrios. Hija del pintor figurativo José Ignacio Morán, "El Profe", la autora presenta una obra de lenguaje personal y madura, fruto de un proceso creativo desarrollado a lo largo de los años. La exposición puede visitarse hasta el 15 de mayo en horario habitual de apertura del centro.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

La Escuela de Comercio acoge una charla sobre el estado de las Cercanías de Asturias

En la sede del Ateneo Obrero de Gijón (segunda planta de la Escuela de Comercio) hoy se impartirá la conferencia que lleva por título: "El declive de las Cercanías de Asturias. Causas, consecuencias y propuestas para recuperar una red imprescindible", a cargo del que fuera exconsejero de Infraestructuras del Principado, Juan José Tielve.

Un tren de cercanías de la línea Gijón-Laviana. / David Orihuela

Será una charla en colaboración con Ástura y dará comienzo a las 19.00 horas.

Casa del Pueblo del PSOE

La Casa del Pueblo de Gijón/Xixón (calle Argandona) acoge hoy la inauguración de la exposición "Cartas de exiliadas. El legado de la palabra y la escritura (1939-1975)". Será a las 19.00 de la tarde y contará con la participación de la directora de la Fundación José Barreiro y comisaria de la muestra, Carmen Suárez Suárez, así como de la secretaria de Igualdad de la Agrupación Municipal Socialista de Gijón/Xixón, Gretel Villanueva Menéndez. Se adjunta cartel.

Centro Municipal de La Arena

Hoy en el centro municipal de La Arena tendrá lugar un taller gratuito (con inscripción previa) de ganchillo. Un proyecto titulado "Tejiendo arrecifes" convocado al hilo del Simposio Internacional de Corales de Profundidad que organiza el Centro Oceanográfico de Gijón (IEO-CSIC) junto con la Universidad de Barcelona. La actividad combina la divulgación científica, geometría, arte y el saber tradicional del ganchillo y está inspirada en el proyecto TRAMARES, creado por la Universidad Católica de Chile en 2021. Comienza a las 10.00 horas.

Ateneo Jovellanos

Dentro del ciclo "Los cursos de los martes del Ateneo Jovellanos" y de la sección "Florence Nightingale: El origen de la enfermería contemporánea", hoy tendrá lugar una conferencia de Socorro Suárez Lafuente que lleva por título "La sociedad de la época victoriana". Será a las 19.00 horas, con entrada libre.

Antiguo Instituto

En el Centro de Cultura Antiguo Instituto hoy se proyecta, dentro de la programación del documental del mes: "Escribiendo Hawa", trabajo dirigido por Najiba Noori y Ali Rasul Noori, una coproducción entre Francia, Países Bajos, Afganistán y Catar (2024). Será a las 19.00 horas, en versión original subtitulada.

Centro Municipal Ateneo de La Calzada

Organizado por Foto-cine Asemeya Villa de Gijón, hoy tendrá lugar a las 19.00 horas un nuevo encuentro abierto a todos los aficionados a la fotografía. El invitado es Rafael Pérez que hablará sobre "Árboles de Australia". Tendrá lugar en la sala polivalente.

Librería-café Toma 3

Hoy, a las 20.00 horas, en la librería café Toma 3 (calle Marqués de Casa Valdés, 27) se presenta el libro "Me crié como un fascista", Antonio Maestre.

Colegiata de San Juan Bautista

Hoy martes, de 17.00 a 21.00 horas, se celebra en la Colegiata el Salón de Sidra Natural Espumosa DOP Sidra de Asturias. Es un evento exclusivo para mayores de 18 años y para profesionales de hostelería y alimentación.

Avilés y comarca

Cine de los Martes en Avilés

La proyección de hoy, a las 20.15 horas, en la Casa de Cultura, es "Pillion" (Reino Unido, 2025). Las entradas cuestan 4 euros, y se pueden adquirir a través de los canales habituales, la taquilla de la Casa de Cultura y las web www.teatropalaciovaldes.es y unientradas.es. Las películas en idiomas diferentes al castellano se exhiben en versión original subtitulada.

Presentación "Voluntad atómica"

El avilesino Adolfo Santos Folch, licenciado en Ciencias del Trabajo y profesor de ajedrez en colegios públicos de Avilés, presenta hoy su libro "Voluntad Atómica". Será a partir de las 18.00 horas en la sala polivalente de la Casa de Cultura.

Concierto del Julián Orbón

El alumnado de violín y contrabajo del conservatorio municipal Julián Orbón ofrece un concierto en el mismo edificio a las 19.00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Exposición fotográfica de la Asturias franquista

El Palacio de Valdecarzana acoge del 9 al 31 de mayo la exposición "Lo que queda de entonces. Memoria fotográfica de la Asturias franquista", organizada por la fundación Juan Muñiz Zapico con fondos del Muséu del Pueblu d’Asturies. Una muestra que recoge 58 paneles en los que se reproducen 54 fotografías de la Asturias franquista y cuatro textos de carácter contextualizador y explicativo. Se puede visitar de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición "El contemplanubes"

El artista Pablo Basagoiti expone en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones su exposición "El contemplanubes", una colección de 30 imágenes del horizonte tomadas frente al mar Cantábrico. Se puede visitar hasta el 31 de mayo los martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo de 18.00 a 19.00 horas.

Exposición "Memoria de lo cotidiano"

La Casa de Cultura de Avilés acoge hasta el 7 de septiembre la exposición "Memoria de lo cotidiano". Se trata de una muestra de veintiún obras del trabajo de Pérez Simón, donde el artista busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Se puede visitar de lunes a sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

"Agenda oculta", cine en Langreo

Prosigue el ciclo "La política en el cine" que impulsa la tertulia cinematográfica Sala Oscura de Langreo. Hoy podrá verse, a las 19.00 horas, en el Cine Felgueroso de Sama la película "Agenda Oculta", dirigida en 1990 por Ken Loach. La entrada es libre.

Charla de la Asociación Española contra el Cáncer en Mieres

La delegación de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Mieres organiza hoy la charla "Cuidados de la piel en el paciente oncológico", que impartirá Blanca Llácer, del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, fundadora de la empresa The Lab. Será a las 19.00 horas, en el salón de actos de la Casa de Cultura.

"Sonata berlinesa",exposición en el centro cultural de Moreda

El centro cultural de Moreda, en Aller, alberga hasta el 29 de mayo la exposición "Sonata berlinesa", con fotografías tomadas por Nicolás Cancio en la capital alemana. Puede verse los días laborables, desde las 16.00 hasta las 21.00 horas.

Muestra "Cantos de amor por la Tierrina" en Pola de Laviana

El Cidan de Pola de Laviana acoge hasta el 28 de mayo la exposición "Cantos de amor por la Tierrina", que une poemas de José María García, con una decena de obras artísticas. Puede verse de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. Los jueves, además, de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición sobre el cómic "La Balada del Norte", de Alfonso Zapico

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge la exposición "La Balada del Norte", que consta de 42 paneles compuestos por dibujos originales del autor de cómic y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Alfonso Zapico, todos ellos publicados en su obra "La balada del Norte". La muestra, promovida por la Fundación José Barreiro, puede verse hasta el 20 de mayo.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Centro

Exposición "Sidra 2025", en Pravia

El auditorio José Barrera de Pravia expone hasta el 31 de mayo "Sidra 2025", un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores, y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea, con autores de la región y también de fuera de ella. El objetivo no es solo celebrar la cultura sidrera, sino también mostrar distintas interpretaciones, miradas y estilos de representación gráfica, técnica y artística en torno al tema. Horario de visita: de lunes a viernes, de 19.00 a 20.30 horas.

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

Cine en Infiesto

La Casa de Cultura de Infiesto acoge a partir de las 18.00 horas "Lo meyor de Llaboral Cinemateca Curtios. 10 años de cortos asturianos", con la proyección de una selección especial de algunas de las obras que han cosechado más premios y reconocimientos durante los diez años de Laboral Cinemateca Ambulante: "No Jungle!", "Ciruela de agua dulce", "El diañu", "Beyond the Glacier", "Gniele Baila" y "Vas a ser mi memoria siempre".

Cine en Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge a las 19.00 horas la proyección del documental "Volver a casa tan tarde", dirigida por Celia Viada Caso. La directora explora a través de 10 pequeñas historias las piezas sueltas de la vida de María Luisa Elío, que formó parte de las vanguardias artísticas más importantes de mediados del siglo XX y que escribió, actuó y filmó "En el Balcón Vacío", una película en la que exploraba su propia herida como exiliada. La proyección se enmarca en la programación de Laboral Cinemateca Ambulante.

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

"Ajuares transformando huellas", de Sandra Fernández Sarasola, en Cabrales

La Casa Bárcena (Carreña, Cabrales) acoge hasta el 17 de mayo la exposición "Ajuares transformando huellas", un proyecto de Sandra Fernández Sarasola que parte de la idea de "mujer objeto" para avanzar hacia el concepto de "mujer contenedor": contenedor de emociones, conocimiento, dudas, sueños, anhelos, tradiciones y ritos. La muestra rinde homenaje a las mujeres artistas que no pudieron ocupar su lugar en museos y galerías, y a tantas otras que vivieron (y viven) desde la sombra, para quienes el bordado, la costura, el tejido y las labores cotidianas se convierten en una forma de expresión silenciosa. Abre de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00, y los fines de semana de 10.00 a 14.00 horas.

Javier Bejarano expone en Llanes "Líneas de Infantería"

La Casa de Cultura de Llanes presenta hasta el 23 de mayo la exposición "Líneas de Infantería", de Javier Bejarano, un proyecto que mira la ciudad contemporánea desde sus fisuras: el crédito que la ruina concede al deterioro y a aquello que queda fuera de lo liso y lo normativo. La muestra plantea un recorrido por materiales del derrumbe y por "restos" que, lejos de ser simple escombro, funcionan también como puntos de apoyo para pensar nuevas construcciones, por endebles que parezcan. Abre de martes a sábados, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas.

Exposición en el Museo del Oriente, en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición "Retrato y sociedad", una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Occidente

Exposición en Navia

El Espacio Cultural Liceo de Navia acoge hasta el 30 de mayo la exposición "Fin del naufragio", del artista argentino Salvador de la Vallina, en la que presenta una serie de esculturas nacidas de la interacción directa con maderas arrastradas por el mar Cantábrico tras las tormentas. La muestra puede visitarse de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados de 10.30 a 13.30 horas.

Exposición en La Caridad

La sala de exposiciones de complejo cultural As Quintas, ubicado en la capital franquina, acoge hasta el 14 de junio la muestra del pintor gijonés afincado en el Occidente José Arias "Vertidos. Solo Pintura". Además, el autor organizará una serie de visitas guiadas y coloquios en colaboración con Amigas y Amigos de As Quintas para explicar su obra. La muestra se puede visitar de martes a sábado de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos de 12.30 a 14.00 horas.

Mercado en Salas

La capital de Salas acoge su mercado semanal este martes en la plaza del Ayuntamiento, de 8.00 a 14.00 horas, con productos de la huerta.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

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El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.