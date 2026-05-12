Alicia Miyares, en la Junta General del Principado: "La Ley LGTB de Asturias es innecesaria y nefasta"

Alicia Miyares, profesora de Filosofía Moral y Política en la UNED y experta en feminismo, sostiene que la ley LGTB que el Gobierno asturiano tiene intención de aprobar es "absolutamente innecesaria", que "tiene errores profundos, técnicos y de contenido" y que parte de la idea de que "el sexo es una vivencia íntima y se autodefine". El resultado manifestó, "es una ley nefasta para las mujeres, porque supone un retroceso de derechos para ellas, y para los menores".

Las comparecencias de expertos en la comisión de la Junta General del Principado encargada de la ley autonómica LGTB comenzaron ayer. Los primeros en intervenir lo hicieron a propuesta de un sector del feminismo de la región, concretamente de ASFEMAS (Asamblea de Feministas Asturianas), Asociación Sara Suárez Solís, FEMES (Feministas Socialistas), Foro de Mujeres del Llano, Forum de Política Feminista de Asturias, Rapiegas RADFEM y la Tertulia Feminista Les Comadres. Los expertos que hablaron ante la comsión parlamentaria fueron la ya citada Alicia Miyares; Ana Rodríguez, jurista, especialista en temas de la igualdad y salud; Marino Pérez y José Errasti, psicólogos, profesores de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo y autores del libro "Nadie nace en un cuerpo equivocado".

Alicia Miyares alertó de las consecuencias de aplicar la ley redactada por el Ejecutivo asturiano al ámbito de la enseñanza e indicó que "es una ley innecesaria, porque traslada al ámbito legal aquello que es imposible someter a la ley, que son vivencias internas, autodefiniciones". "Las leyes no pueden operar sobre la subjetividad, tienen que partir de realidades materiales", argumentó. "Estas leyes no deberían ver la luz", opinó, y advirtió que, además, Asturias, como antes España, "va a contracorriente" con esta ley, dado que otros países ya están retirando ese tipo de legislaciones.

Ana Rodríguez, letrada del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, añadió que la que se está tramitando "es una norma, desde el punto de vista técnico", que "vulnera principios tan importantes, como la seguridad jurídica o la proporcionalidad". "Se centra en promocionar y garantizar algunos derechos, lo que es positivo, pero de una manera tal que olvida ponderarlos con cualquier otro derecho concurrente", explicó.

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Puso como ejemplo los aseos y vestuarios en los centros escolares, en los que la Ley LGTB establece un uso, sin distinción de edades y para toda la comunidad educativa, de acuerdo con el sexo declarado, sin necesidad de cambio registral. "Su sentimiento expresado puede ser legítimo, pero esto puede chocar con cómo se sienten otras personas", hizo ver la jurista, especificando que el ordenamiento jurídico español "protege el derecho a la intimidad como un derecho fundamental" y ese derecho, explicó, "fundamentalmente de niñas y mujeres, también se garantiza con baños separados por sexo, y por sexo biológico".