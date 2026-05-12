Un "año brillante" para Caja Rural de Asturias: más beneficios y oficinas, pero menos márgenes
La entidad cooperativista apunta a una "ligera moderación de la rentabilidad del sector bancario" en 2025
La plantilla suma 651 empleados y a finales de este año se abrirán seis sedes: dos en Gijón, tres en Cantabria y una en Madrid
El año 2025 fue "brillante" para Caja Rural de Asturias. Así lo ha afirmado este martes el presidente de la entidad, Fernando Martínez, que ha presentado junto al director general, Antonio Romero, los resultados del pasado ejercicio antes de la asamblea general, celebrada en Oviedo, en la que se han reunido los 92 delegados de los socios de la cooperativa de crédito.
En 2025, la Caja obtuvo un beneficio de 97,13 millones de euros, un 0,72% más que los 96,44 millones obtenidos en 2024. Los márgenes, no obstante, se redujeron un 1,26%, hasta los 217,2 millones, algo que en la Caja atribuyen a la bajada de los tipos de interés el pasado año.
En cuanto a los depósitos, registraron un crecimiento del 11,65%, hasta los 6.486 millones, mientras que los recursos fuera de balance (fondos de inversión, planes de pensiones y seguros) se incrementaron un 15,2%, hasta los 1.196 millones.
En su presentación del informe de resultados, Martín explica que "en 2025 el sector bancario español estuvo condicionado por una política monetaria progresivamente más acomodaticia, un notable dinamismo de la actividad crediticia, una mejora significativa en la calidad de los activos y un crecimiento sostenido tanto de los depósitos como de los recursos fuera de balance, todo ello en un contexto de ligera moderación de la rentabilidad del sector".
Romero ha precisado que la entidad cooperativista cuenta con 368.049 clientes, lo que supone que en 2025 se sumaran 14.608. Respecto a los socios, el año pasado se incorporaron 4.908, hasta alcanzar un total de 148.376.
A estos últimos se ha repartido unos dividendos de más de 5,6 millones de euros. Además, la entidad ha aumentado a 10,5 millones la aportación a la Fundación Caja Rural de Asturias, dedicada a la promoción de iniciativas sociales, educativas, culturales y deportivas.
Más hipotecas, sedes y empleados
Asimismo, el director general ha remarcado que la mayor parte de su cartera consiste en hipotecas a tipo fijo para la concesión de primera vivienda. En concreto, en 2025 la Caja concedió 4.318 préstamos hipotecarios que significaron un importe total de 539,6 millones de euros.
Por su parte, el índice de morosidad (créditos no devueltos) se situó en el 1,7% ("uno de los más bajos del sector", destacó Romero), frente a la media del 2,6% del sector.
La entidad cooperativista sigue adelante con su apuesta de apertura de oficinas físicas, que actualmente ascienden a 125, nueve de ellas fuera de Asturias: en concreto, seis en Cantabria y tres en Madrid. Y este año se abrirán seis más: dos en Gijón, tres en Cantabria y una en Madrid. Por lo tanto, al final de este ejercicio habrá un total de 131 sedes, trece fuera de la región.
Respecto a los empleados, actualmente son 651, después de haber cerrado 2025 con 608. Un año antes la cifra era de 559.
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