Antonio Romero, director general de Caja Rural de Asturias: "La compra de segundas residencias está elevando los precios y dificultando la vivienda a los asturianos"

Antonio Romero Casado (Don Benito, Badajoz, 1965) dirige desde hace siete años Caja Rural de Asturias, una entidad que, en plena digitalización del sector financiero (fenómeno que se está llevando por delante centenares de oficinas), está apostando por la apertura de sucursales para no perder el cara a cara y el contacto humano con los clientes. Ya son 125 sedes en toda España: 116 en Asturias, seis en Cantabria y tres en Madrid. Y habrá más a lo largo de este año. Romero y el presidente de la entidad cooperativa, Fernando Martínez, acogerán hoy la asamblea general de delegados y presentarán los resultados de 2025.

En 2025 la Caja obtuvo un beneficio de 97,1 millones de euros, manteniéndose ligeramente por encima (un 0,7% más) del año anterior. Sin embargo, los márgenes se han reducido. ¿Qué ha pasado?

Pues básicamente, lo que ha pasado con los márgenes del crédito a los clientes vienen ligados a la situación de los tipos de interés. Como durante el ejercicio 25 bajaron algo los tipos, pues al final el resultado fue un menor margen tanto de intereses como margen ordinario. Básicamente esa es la razón principal. Bueno, y la bajada de tipos afecta también a las inversiones en deuda pública, ya que los intereses que generan los bonos del Estado son menores.

Entonces, ¿a qué se ha debido el aumento de beneficios?

Pues porque también hicimos un menor ejercicio de dotaciones y provisiones voluntarias. Porque llegaba un momento ya en que teníamos un nivel de cobertura adicional y unos saneamientos muy adicionales, muy por encima de lo que nos requiere el supervisor. Así que los auditores llega un momento en que nos dijeron que no había manera de meter más provisiones a "la saca" porque no lo podían justificar.

Por lo tanto, ¿fue un ejercicio agridulce?

Yo, sinceramente, lo considero como muy bueno. Sobre todo teniendo en cuenta que llevamos ya unos años de expansión en otras comunidades autónomas y que en esas circunstancias al final la eficiencia se ve en algún modo resentida. Y, aún así, hemos seguido ganando. Normalmente tenemos que abrir oficinas, adecuarlas, contratar personal... Personal que, además, se contrata en la mayoría de las ocasiones con bastante antelación a la apertura de las sucursales, sobre todo en Madrid y Cantabria, porque se incorpora gente de otras entidades, gente con otra cultura empresarial a la que hay que formar. Es decir, llevamos unos años de política de anticipación de gastos que se tienen que hacer hasta que las oficinas rompan el punto muerto.

¿Eso está sucediendo en todas las sucursales abiertas recientemente?

Por ejemplo, en Madrid, la primera oficina que abrimos ya está en beneficios tres años después de su apertura, lo cual supuso una inversión importante. También esto va a pasar con las otras dos que tenemos en Madrid y con las seis de Cantabria, que lógicamente hasta que no alcancen el punto muerto nos van a seguir generando gastos y no beneficios.

Son ya 125 sucursales, nueve de ellas fuera de Asturias. ¿Habrás más aperturas este año?

Sí. En 2026 vamos a abrir dos en Gijón: una Ceares y otra en el Natahoyo. En Madrid vamos a abrir una más, en la calle Francisco Silvela. Y habrá tres inauguraciones en Cantabria: una más en Santander, otra en Solares y otra en Los Corrales de Buelna. Por lo tanto, tendremos un total de nueve en Cantabria y cuatro en Madrid. En suma, contaremos con 131 oficinas.

¿Qué plantilla tienen?

Cerramos el año 2025 con 608, y actualmente somos 651. El año 2024 lo habíamos finalizado con 559 empleados.

¿Cuál es el segmento que mejor está funcionando?

Tradicionalmente, el 60% de nuestra cartera de inversión ha estado focalizada en inversión en operaciones hipotecarias para la adquisición de primera vivienda. Pero tengo que decir que llevamos también unos años apostando y dotando de recursos y de plantilla a las áreas de empresas y banca privada, y está dándonos un muy buen resultado. Tanto en Asturias como en Madrid, estamos posicionándonos muy fuertemente en empresas, así como en banca privada. Yo creo que se complementan todos los segmentos de negocio de la Caja.

Tal como está la ebullición de la vivienda, se deduce que la concesión de hipotecas está creciendo.

Sí, lógicamente se ha reflejado en nuestros resultados. La mayor demanda ahora mismo es de hipotecas a tipo fijo. Y, bueno, también lo que se está notando es el incremento de los precios de la vivienda, porque "el target" medio de operación de vivienda hipotecaria, vemos que está subiendo bastante.

¿Eso le preocupa?

Estamos empezando a percibir que la demanda de crédito hipotecario está tensionándose o, de algún modo, no creciendo al ritmo que venía produciéndose en estos últimos años. Estamos viendo algún indicador adelantado que apunta a que esa demanda empezara a ralentizarse. Y esto probablemente deriva del incremento de los precios de la vivienda y de ese desequilibrio que hay entre ese incremento y el de los salarios, porque no crecen en la misma proporción. Sin embargo, Asturias vemos que está siendo favorecida por el cambio climático y por la inversión en segundas residencias por parte de compradoras de otras comunidades de España que ya no optan por el sur. Una sensación un poco extraña en ese sentido.

¿Por qué?

Noticias relacionadas

Me preocupa es que a los residentes en Asturias que están buscando su primera residencia, su primera vivienda, parece que les está costando más por el incremento de precios generalizado. Cuando, por su parte, la gente de otras comunidades que viene a comprar una segunda vivienda, que probablemente tenga una capacidad económica superior a los asturianos, pues está comprando con cierta alegría. Y lo que hacen es encarecer los precios de, sobre todo, como digo yo, los nativos que vivimos aquí.