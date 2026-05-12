Asturias refuerza su respuesta sanitaria ante emergencias tras la alerta por el hantavirus
El HUCA se consolida como centro de referencia y el Sespa garantiza reservas de material con cobertura de hasta ocho meses en guantes, siete en mascarillas FFP2 y cuatro en quirúrgicas
El Gobierno de Asturias ha revisado su capacidad de respuesta ante posibles emergencias sanitarias tras la alerta internacional por el hantavirus y centraliza en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) la atención sanitaria y la confirmación diagnóstica de los casos que puedan requerir protocolos especiales. La Consejería de Salud ha actualizado estas medidas para anticiparse a posibles escenarios de riesgo y garantizar una actuación rápida, eficaz y segura, según ha informado el Gobierno del Principado.
El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) dispone de circuitos asistenciales específicos para este tipo de situaciones. Estos procedimientos incluyen el aislamiento de pacientes en habitaciones con presión negativa, el uso obligatorio de equipos de protección individual (EPI), protocolos seguros para los traslados y medidas específicas para el manejo de muestras y residuos.
El HUCA, hospital de referencia
El HUCA se consolida como centro de referencia para la gestión de emergencias sanitarias vinculadas al hantavirus y a otros agentes infecciosos de riesgo. El hospital cuenta con un protocolo que regula la detección, el aislamiento y la atención de casos sospechosos o confirmados, con el fin de proteger tanto a los pacientes como a los profesionales sanitarios.
Entre las medidas revisadas figuran la atención en unidades de aislamiento con presión negativa, los circuitos diferenciados para el traslado de pacientes, el registro exhaustivo de contactos y los procedimientos de limpieza, desinfección y gestión de residuos considerados de alto riesgo biológico.
El hospital también prioriza el uso de equipos diagnósticos portátiles dentro de las unidades de aislamiento. Esta medida permite reducir los desplazamientos de los pacientes por el centro sanitario y refuerza la seguridad asistencial.
Reserva estratégica de material sanitario
De forma paralela, el Sespa mantiene una reserva estratégica preventiva para complementar el material destinado a la actividad asistencial ordinaria. Esta reserva garantiza la disponibilidad de equipos de protección y de recursos de laboratorio para la realización de pruebas PCR en caso de necesidad.
En concreto, el sistema sanitario público dispone de EPI para un periodo de hasta seis meses, guantes para ocho meses, mascarillas FFP2 para siete meses y mascarillas quirúrgicas para cuatro meses, además de otros recursos vinculados a la respuesta ante emergencias.
Con esta planificación, Salud busca reforzar la protección de la ciudadanía y mantener la capacidad operativa del sistema sanitario público ante amenazas sanitarias emergentes.
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