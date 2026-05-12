Asturias, tercera región del país con más litigios... pero "resolvemos más casos de los que entran", destaca el presidente de los jueces
Jesús María Chamorro preside las tomas de posesión en sus nuevos cargos de los magistrados José Manuel Terán López, Manuel Barril Robles, María del Pilar Muiña Valledor y Pablo Faustino de la Vallina Martínez de la Vega
“Los números del año pasado en Asturias son absolutamente impresionantes”, destaca el presidente del Tribunal Superior de Asturias
Asturias fue en 2025 la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de litigiosidad de toda España, con 162,42 asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes, sólo por detrás de Canarias y la Comunidad de Madrid. La media nacional fue de 153,70 procedimientos por cada 1.000 habitantes.
Sin embargo, “un año más hemos resuelto más casos de los que han entrado”, ha destacado este mediodía Jesús María Chamorro González, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el acto de toma de posesión de cuatro nuevos cargos judiciales en el Palacio de Valdecarzana, en Oviedo.
“Los números del año pasado en Asturias son absolutamente impresionantes”, ha destacado Chamorro, quien ha atribuido estas cifras “al esfuerzo de todos los jueces y juezas” de la región y ha expresado su deseo de que “en el futuro podamos mantener estos registros”.
Cuatro tomas de posesión
En el acto celebrado hoy en el salón de plenos del Tribunal, han tomado posesión José Manuel Terán López como presidente de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Asturias; Manuel Barril Robles y María del Pilar Muiña Valledor como magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias; y Pablo Faustino de la Vallina Martínez de la Vega como nuevo magistrado de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, en el orden civil.
En una ceremonia muy breve, Jesús Chamorro ha expresado su “felicitación y mejores deseos” a todos ellos. Asimismo, ha agradecido “la altura de miras y el compromiso” de todos los jueces y juezas de la región en el proceso de implantación de la Ley de Eficiencia del poder judicial, que en Asturias ha supuesto la desaparición de la estructura tradicional de juzgados y la creación de los tribunales de instancia y la oficina judicial, 21 años después de su definición legal.
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