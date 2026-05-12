La bajada de persianas en el comercio asturiano: cada día cierra un establecimiento desde 2020

Asturias pierde cada día un comercio. Ocurre desde 2020. "Es un dato escalofriante", señaló Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), que vinculó este fenómeno al envejecimiento de la población y la falta de relevo generacional en los negocios, la carga fiscal, los cambios de modelo de consumo y, sobre todo, el encarecimiento de los precios de los alquileres de los locales comerciales. Es por ello que UPTA planteará a los principales ayuntamiento de la región la puesta en marcha del plan "Persianas arriba", que incluye la creación de una bolsa de alquileres comerciales a un precio topado y ventajas fiscales para los pequeños propietarios.

Desde 2020 y hasta el cierre de 2025 Asturias ha perdido un total de 1.743 comercios, al pasar de 15.611 a 13.868, una caída del 11,16%, según datos de la Seguridad Social recopilados por UPTA. Esa fuerte caída en el comercio contrasta con los crecimientos de afiliación en Asturias de los autónomos en Educación (11,91%), actividades profesionales (11,03%) y actividades sanitarias y de servicios sociales (10,93%).

Poniendo el foco en el comercio, Eduardo Abad destacó que la falta de relevo generacional en la región (es estima que 12.468 autónomos se van a jubilar en los próximos cinco años en Asturias, un 17,79% de los trabajadores por cuenta propia de la región), la carga impositiva o los cambios de modelo de consumo (centros comerciales, comercio online...) son factores que afectan, pero destacó, sobre todo, el encarecimiento de los alquileres de los locales comerciales. Según un estudio de UPTA, un local de 80 metros cuadrados cuesta entre 900 y 1.400 euros al mes en el centro de Oviedo; entre 950 y 1.500 euros en el centro de Gijón; entre 750 y 1.200 euros en el centro de Avilés; entre 700 y 1.050 euros en el centro de Pola de Siero, y entre 650 y 1.000 euros en el centro de Langreo.

"El alquiler del local comercial supone entre el 30% y el 40% de los costes directos de un pequeño negocio en Asturias, consolidándose como el principal factor de presión económica sobre el comercio local", destacó Eduardo Abad, que añadió que una parte significativa de los autónomos con negocio tiene además que hacer frente al alquiler de su vivienda, con subidas de entre el 15% y el 25% desde 2020, "lo que genera una doble carga económica estructural que compromete seriamente la viabilidad de sus actividades". Es decir, esos comerciantes están expuestos tanto al encarecimiento de los locales comerciales como al de las viviendas, un efecto "pinza" que según Abad es mortal para muchos negocios. "Se está expulsando al pequeño comercio de los centros de las ciudades asturianas", resaltó el presidente de UPTA.

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Para tratar de revertir la tendencia, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos presentará mociones en los cinco principales ayuntamientos de Asturias para que respalden e impulsen el plan "Persianas arriba" de UPTA, que plantea la creación de una bolsa de alquiler de locales comerciales a precios asequibles y ayudas al pago de los alquileres. Y para incentivar que los pequeños propietarios inscriban sus locales en la bolsa (que tendrá los precios topados), UPTA propone que puedan tener bonificaciones fiscales (en el IBI y en las tasas municipales) y asesoramiento y mediación pública en las transacciones económicas para evitar impagos. "Hay un problema de especulación urbanística que hay que abordar para que el pequeño comercio siga existiendo en los centros de las ciudades de Asturias", afirmó Eduardo Abad.