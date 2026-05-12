El despliegue de la UME en Valdés y Tineo, con 370 militares y más de 100 vehículos: "Hay que prepararse para los incendios del verano"

Casi 10.000 hectáreas quemadas. Ese fue el balance que dejó la gran oleada de incendios que se produjo entre Tineo y Valdés en abril de 2023. Unos fuegos que ahora el Quinto Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (BIEM V UME) recrea en el marco de un simulacro que les servirán para preparar la campaña de incendios forestales de este verano.

"Es muy difícil hacer buenas predicciones sobre cómo se planteará el verano en materia de incendios, pero esta información sobre el terreno nos ayuda a tener controladas las distintas zonas de nuestra área de actuación", explica el capitán Borja Echevarría López. El Quinto Batallón, con base en León, ofrece apoyo a Galicia, Asturias, Castilla y León, y Cantabria. Se mueven en un tiempo máximo de media hora cuando alguna de las comunidades requiere su ayuda. Por eso la coordinación "es vital". "Debemos estar en contacto con los medios regionales y locales para poder organizarnos y que haya un buen funcionamiento durante una emergencia", asegura Echevarría.

Pasadas las 18.00 horas del lunes, 370 militares y más de 100 vehículos especializados tomaron los concejos de Valdés y Tineo. Se quedarán hasta el viernes. El martes fue el primer día de trabajo. A la altura de Folguerúa (Tineo), una treintena de efectivos observaban la estrecha carretera. Tienen un mando avanzado instalado en Tineo capital. "La idea es trabajar tal y como lo haríamos en una emergencia; con los mismos obstáculos a los que podríamos enfrentarnos", explica la UME.

La UME se prepara en Valdés y Tineo para los incendios del verano / Miki López

Un infarto, un desalojo, un cambio en la dirección del viento... Los incendios son imprevisibles. "El objetivo es poner en práctica todos nuestros procedimientos, los que durante el resto del año trabajamos en el campo de maniobras El Ferral, en San Andrés del Rabanedo (León)", explica el capitán Echevarría. Este miércoles será cuando comiencen con el ejercicio principal: un incendio que durará 48 horas. "Será tal cual ocurrió en 2023, avanzó desde el interior hasta la costa, vamos a recrearlo en coordinación con los Bomberos de Asturias, el Principado y la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) con base en Tineo", asegura.

Por su parte, el teniente coronel Pablo Samaniego Pérez, jefe del V Batallón de la UME, explicó que este ejercicio supone el cierre de meses de preparación. "De esta forma culminamos una fase de preparación de cara a la campaña", asegura. Cada año estos simulacros se realizan en un punto distinto de la geografía, a fin de conocer el máximo de zonas posibles.

El mando detalló que el simulacro se divide en dos fases, incluyendo incendios simultáneos y una recreación a gran escala, la que ocurrirá mañana. "Esperamos poder recrear las llamas y trabajar de una manera lo más realista posible", celebra.

Coordinación entre administraciones.

En el operativo de este martes también estuvo presente la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, quien subrayó el impacto que tiene la llegada de la UME en la población: "Cuando la población ve llegar a la UME respira aliviada, da una seguridad y una tranquilidad muy importantes". Además, el director general de Cooperación Local y Seguridad del Principado, Jorge Olmo, destacó la importancia del trabajo conjunto. "Estos ejercicios vienen a mejorar esa coordinación y a implicar a todos los organismos competentes", agradeció.

Olmo confesó que "abruma ver todos los medios que dispone el Estado para contribuir en la protección civil", recordando además la experiencia compartida en los incendios de 2025 cuando las llamas se cebaron con el suroccidente asturiano.

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Adriana Lastra visitando el puento de mando avanzado junto a miembros de la UME. / LNE

El teniente coronel Samaniego quiso reforzar la importancia de integrar todos los recursos en una misma maniobra. "Queremos también poner a prueba de colaboración de todos los medios implicados en la extinción de incendios", aseguró.