Enrique Plaza, director general de Pesca Marítima de Asturias: “El oricio es la prueba fehaciente de que los planes de explotación funcionan"

José Enrique Plaza Martínez (Gijón, 1966) inicia nueva etapa como director general de Pesca Marítima del Principado con grandes retos por delante: entre ellos, modernizar las infraestructuras e intentar mitigar la falta de relevo generacional. Aborda sus principales desafíos para LA NUEVA ESPAÑA

Nueva etapa al frente de la Dirección General de Pesca

“Quería agradecer al anterior director, a Francisco González, por la transición que hemos hecho y porque me deja una dirección general ordenada, con muy buenos profesionales”.

Modernización de infraestructuras pesqueras

“Tenemos que procurar que el sector sea siempre competitivo, por eso modernizar infraestructuras es un proceso de mejora continua. Este año vamos a realizar inversiones cercanas al millón de euros en cofradías de pescadores y en puertos para mejorar fábricas de hielo, carros de varada e instalaciones propias de las cofradías. Vamos a sacar también una línea de ayudas de 600.000 euros para modernización de flota y hemos lanzado hasta 1,1 millones para acuicultura, comercialización y transformación de productos”.

Planes de explotación y sostenibilidad

“Ha salido publicada esta semana una convocatoria de 700.000 euros para los planes de explotación. Toda la costa asturiana está sometida a planes de explotación de cinco especies (pulpo, percebe, oricio, algas y angula), y eso hace que los recursos pesqueros no solamente sean sostenibles, sino que también buscamos la rentabilidad de quienes los van a explotar”.

Relevo generacional

“Tenemos que atacar ese problema de frente. Hay que coordinar las acciones y ponerlas bajo el paraguas de un plan estratégico de relevo generacional. Si me permite la expresión, lo que pretendemos es pescar vocaciones. En primer lugar, a los jóvenes. Tenemos que darles a conocer este mundo y desmitificar que la pesca es una actividad muy dura, con malas condiciones de trabajo. Eso era la pesca hace muchos años, pero no ahora. Hay que decirles que, en el fondo, van a ser empresarios, y eso tiene que ser un aliciente. El segundo colectivo al que queremos llegar es a las mujeres. Y, como novedad, queremos explorar la vía de colectivos con especiales dificultades de acceso al empleo”.

Prohibición del arte de pincho en caladeros

“Esta decisión de la Unión Europea es perjudicial para Asturias y para el sector pesquero asturiano. Creo que es una decisión desproporcionada. Encargamos un estudio al Indurot, a la Universidad de Oviedo, que presentamos en Bruselas para apoyar a nuestro sector. También han salido dos estudios del Instituto Español de Oceanografía que dicen que el arte menos lesivo para los fondos marinos es precisamente el pincho y el palangre. Entiendo que Bruselas debería revertir esta decisión, por lo menos en lo que afecta a la flota asturiana”.

Eólica marina

“La postura de la Consejería de Medio Rural no ha variado. Hay que apoyar todo tipo de mejora energética, siempre y cuando no afecte a nuestro sector pesquero. Si la instalación de estos polígonos afecta a nuestras pesquerías, a nuestros caladeros y, en consecuencia, a nuestro sector, la Consejería va a estar siempre al lado de los pescadores”.

Precios del pescado y comercialización

“El precio lo regula el mercado y la cantidad de producto que hay a la venta. Siempre he dicho que no se trata de pescar más, sino de vender mejor. Para que los productos se revaloricen, una opción sería buscar canales cortos de comercialización, ir directamente casi a la restauración o a los minoristas. Otra muy importante es impulsar las marcas de calidad”.

Concentración de ventas en Avilés

“Nosotros, como administración, no podemos entrar en la ley del mercado. Es verdad que cuando hay concentración de demanda y de oferta, el precio tira para arriba. Pero vamos a estar siempre a lo que diga el sector y apoyando sus decisiones”.

Acuicultura en Asturias

“El tema de la acuicultura para Asturias es importante. Hemos tenido un caso de éxito, como la planta de cría de lenguados en El Musel, que ha de tener un efecto reclamo para otras inversiones. Contamos también con cultivos de ostras en la ría del Eo y somos una región con una calidad muy grande en la trucha de acuicultura”.

Pesquería de la angula

“En los últimos años hemos realizado un ajuste importante para preservar su sostenibilidad. Hay un plan de explotación específico, con ajustes en número de licencias y días de faena, siempre orientado a preservar la especie y garantizar la rentabilidad. Hay un descenso de capturas importante, pero si la Unión Europea pone algún límite, debería ser para toda Europa, no solo para España, y acompañado de ayudas a la flota”.

Furtivismo

“Todo lo que sea furtivismo entra dentro de la preocupación de esta Consejería y de la Dirección General. Estamos reforzando nuestros sistemas de vigilancia. Tenemos inspección pesquera en la zona centro, occidente y oriente; llevamos años reforzando la contratación de guardapescas en cada cofradía; tenemos un dron y vamos a adquirir más. La última actuación ha sido la puesta en marcha de nuestra embarcación, con una inversión de 1,5 millones de euros”.

Veda del pulpo en el Occidente

“Esta paralización viene dada porque la pesquería del pulpo este año ha sido mala y hemos tenido que paralizar ya la campaña en abril. Hemos puesto al servicio del sector una convocatoria de ayudas, que saldrá en breve, por 330.000 euros”.

Campaña del oricio

“El oricio es la prueba fehaciente de que los planes de explotación funcionan. Hubo que vedarlo años atrás por sobreexplotación y el resultado ha sido que ha regenerado. Este año hemos abierto la pesquería en tres zonas del occidente y una del oriente en modo experimental. La campaña ha sido buena. Se han capturado en torno a 17.000 kilos, con un valor en primera venta de unos 217.000 euros”.

Situación actual de la flota asturiana

“A partir del año 2000 se produjo un ajuste severo de la flota en Europa. Nosotros tenemos la suerte de que, al menos en los últimos diez años, nuestra flota está en números más o menos sostenibles, entre los 240 y 250 barcos”.

Pesca como activo turístico

“Soy favorable y tenemos una línea de ayudas específica para diversificar las rentas de los pescadores. En este caso está el tema de los barcos turísticos o cualquier otra actividad”.