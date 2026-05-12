La escapada rural de un día de moda en Asturias: conoce Bulnes, las cuevas del queso de Cabrales y degusta la mejor sidra
Una actividad apropiada tanto para turistas como para residentes en el Principado
R. D.
Seguro que alguna vez has pensado eso de que hay mucha gente que conoce más el extranjero que los pueblos de la misma comunidad en la que vive. O que has tenido un amigo que ha visitado el Principado y no se te ha ocurrido un plan original y que combine algunos de los elementos más característicos de Asturias. La agencia Buendía ofrece ahora un pack especial para conocer algunos de los rincones más desconocidos de Asturias que se vende a un precio especial y que combina sidra, queso Cabrales y naturaleza, tres de los pilares más importantes del Principado.
La excursión, a la que puedes acceder pinchando en este enlace, está disponible por tan solo 75 euros por persona e incluye tanto la entrada en el funicular (valorada en más de 20 euros) como el autobús para tu llegada a Picos. Olvídate del coche. Este tour, uno de los más valorados de la compañía, parte de Oviedo a las ocho de la mañana para poder aprovechar bien el día. Una vez en Poncebos se coge el funicular hasta Bulnes, en donde hay tiempo libre para visitar el pueblo. Una vez de vuelta se realiza una visita guiada a Arenas de Cabrales y se da la oportunidad de probar el queso Cabrales acompñaoado de una buena sidra. Por la tarde se vuelve a Oviedo.
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