Los estudiantes que defenderán los derechos de los universitarios en asturias: "Queremos ser su voz"

"Defender los derechos de los estudiantes, ayudarlos con sus necesidades y dudas, mejorar la vida universitaria y ser su voz en los diferentes órganos de gobierno de la Universidad de Oviedo", ese es el objetivo con el que el nuevo Consejo de Estudiantes de la Universidad de Oviedo afronta la legislatura, que estará presidida por Pelayo Alonso Buelga. El joven, estudiante de cuarto curso del Grado de Química sustituye en el cargo a Jesús Vera Berdarco, en cuyo equipo fue vicepresidente.

Alonso Buelga afronta estos dos años de mandato "con la ilusión del primer día, pero con la calma y saber hacer que aportan los años de experiencia". Llevará en su equipo a Cristina Losada Murillo, como tesorera, e Iván de Paz Brasa, como secretario.

Cristina Losada Murillo es estudiante de tercer curso del Grado en Comercio y Marketing en la Universidad de Oviedo y su trayectoria combina la formación académica en Ciencias Sociales con una experiencia de Bachillerato en Estados Unidos y una estancia Erasmus en Países Bajos. En la institución académica asturiana ha desarrollado una participación activa en la representación estudiantil: desde octubre de 2025 preside la Delegación de Estudiantes de la Facultad Jovellanos de Turismo y Ciencias Sociales, además de formar parte del Claustro y del Consejo de Gobierno. Además, es integrante del Uniovi eTech Racing, el equipo de Formula Student de la Universidad de Oviedo, donde es responsable de marketing.

Por último, Iván de Paz Brasa es estudiante del quinto curso del Grado de Medicina y comenzó su andadura en la representación estudiantil a principios de 2024, cuando entró a formar parte del Consejo de la Facultad de Medicina y de Ciencias de Salud. Dos meses más tarde entró en la Comisión de Gobierno de esa misma facultad y este mismo curso pasó a formar parte del Claustro de la Universidad de Oviedo. También ha presidido la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Oviedo desde 2024.

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La nueva directiva del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Oviedo comienza la legislatura "con el compromiso y la responsabilidad de seguir representando fielmente los intereses académicos y sociales de los estudiantes de la institución", asegura su presidente.