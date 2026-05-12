La gran empresa de telecomunicaciones que hará 50 contrataciones para su centro de Oviedo
+Orange lanza, a través de Adecco, una oferta de empleo para su centro de atención de llamadas del polígono Espíritu Santo, en el que trabajan un millar de personas
Orange España Servicios de Telemarketing, empresa perteneciente a +Orange, uno de los principales operadores del mercado de las telecomunicaciones en España, incorporará a 50 agentes telefónicos en su centro de atención de Oviedo, situado en el polígono Espíritu Santo, en el que trabajan un millar de personas. La oferta de empleo ha sido lanzada a través del grupo de recursos humanos Adecco.
Según han señalado fuentes de Adecco, las personas seleccionadas para trabajar en el centro de Orange España Servicios de Telemarketing "formarán parte de un equipo innovador y muy cercano y se encargarán de la recepción o emisión de llamadas para la fidelización de clientes". Para la selección, añadieron, se valorará "ser una persona dinámica y proactiva, que disfrute de las conversaciones y que además le gusta ayudar". A cambio, la empresa ofrece "un contrato temporal, beneficios sociales, un excelente ambiente laboral y jornadas completas y parciales para garantizar una conciliación laboral y personal a quienes lo necesiten".
Asimismo, las personas escogidas recibirán una formación previa de tres semanas presencial en las instalaciones de la compañía con el objetivo de que adquieran todos los conocimientos necesarios antes de comenzar en su nuevo puesto.
Recientemente, el centro de atención al cliente de Orange en Oviedo, ubicado en el Polígono Industrial Espíritu Santo, ha recibido la certificación de COPC (Customer Operations Performance Center), lo que asegura que cumple con los requisitos establecidos en esta norma de procesos, implantada en más de 70 países, que es referencia a nivel mundial para Centros de Contacto con el Cliente.
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